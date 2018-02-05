Minik judocular Zonguldak’ta buluştu

Zonguldak’ta 27 Ocak 2018 tarihinde yapılan 2. Geleneksel Madenciler Günü Judo Turnuvası'na, Türkiye’nin her köşesinden yaklaşık 400 çocuk yarışmacı katıldı. İstanbul’dan tek takım olarak katılan "Checkmat Judo Academy", süper minik erkeklerde takım halinde ikinciliği, süper minik kızlarda ise takım halinde üçüncülüğü ve süper mini erkeklerde üçüncülüğü alarak 3 kupayla yarışmadan ayrıldı.

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