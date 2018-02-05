Minik judocular Zonguldak’ta buluştu
Zonguldak'ta 27 Ocak 2018 tarihinde yapılan 2. Geleneksel Madenciler Günü Judo Turnuvası’na, Türkiye'nin her köşesinden yaklaşık 400 çocuk yarışmacı katıldı. Minikler ve Süper Minikler'in yarıştığı turnuvada 2006-2012 doğumlu yarışmacılar kıyasıya mücadele gösterdi.
İstanbul'dan tek takım olarak katılan “Checkmat Judo Academy”, süper minik erkeklerde takım halinde ikinciliği, süper minik kızlarda ise takım halinde üçüncülüğü ve süper mini erkeklerde üçüncülüğü alarak 3 kupayla yarışmadan ayrıldı.
Madalya alan sporcular;
41 kg. Rüzgar Yalın (3.)
35 kg. Ömer Gazioğlu (1.)
29 kg. Aksel Cibili (2.), Eytan Yeşilbahar (3.)
28 kg. Mila Pilosof (2.)
23 kg. Demir Atakan (1.), Mert Moşe (3.)
20 kg. Aksel Varon (1.), Arel Pilosof (2.), Ege Ural (3.)
18 kg. Masal Tuzcuoğlu (2.)
18 kg. Mark Erzaman (3.)