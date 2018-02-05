Mesut Özil’e Rihanna sürprizi

Rihanna, Arsenal'in Everton'ı 5-1 yendiği maçı tribünden izledi. Mesut Özil, maç sonrası Rihanna'nın kendisine uğuru geldiğini söyledi. Rihanna, Mesut Özil'in oynadığı 2014 Dünya Kupası finalini de tribünden takip etmiş, Almanya maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

İngiltere Premier Lig’de Arsenal ile Everton’ın oynadığı maça giden Rihanna, karşılaşmanın ardından Londra ekibinin yıldızı Mesut Özil ile buluştu. Cenk Tosun’un sonradan oyuna girdiği ve Arsenal’in 5-1 kazandığı karşılaşmanın ardından Rihanna ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Mesut Özil, ünlü şarkıcının takımın uğuru olduğunu söyledi. Mesut Özil, paylaşımına “Riri ile halen yenilgisiz!” yazdı.

Rihanna, 2014 Dünya Kupası’nda da Almanya’yı desteklemişti. Almanya kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. Final maçını da seyreden Rihanna, o karşılaşmanın ardından da soyunma odasına inmiş ve Alman futbolcularla fotoğraf çektirmişti.