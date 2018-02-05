Mesut Özil’e Rihanna sürprizi
İngiltere Premier Lig’de Arsenal ile Everton’ın oynadığı maça giden Rihanna, karşılaşmanın ardından Londra ekibinin yıldızı Mesut Özil ile buluştu. Cenk Tosun’un sonradan oyuna girdiği ve Arsenal’in 5-1 kazandığı karşılaşmanın ardından Rihanna ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Mesut Özil, ünlü şarkıcının takımın uğuru olduğunu söyledi. Mesut Özil, paylaşımına “Riri ile halen yenilgisiz!” yazdı.
Still unbeaten with Riri @rihanna #WorldCupFinal2014 #AFC #Emirates #luckycharm @Arsenal @DFB_Team pic.twitter.com/kJT12cpevz
— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 3 Şubat 2018
Rihanna, 2014 Dünya Kupası’nda da Almanya’yı desteklemişti. Almanya kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. Final maçını da seyreden Rihanna, o karşılaşmanın ardından da soyunma odasına inmiş ve Alman futbolcularla fotoğraf çektirmişti.