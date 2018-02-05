Merkez Hakem Kurulu’ndan açıklama

MHK'den, Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabaka hakemlerinin değiştirildiğine dair iddialara karşı açıklama geldi.

MHK’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Spor Toto Süper Lig’in 20. Haftası’nda oynanan Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabaka hakemlerinin değiştirildiğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

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Merkez Hakem Kurulu’nun hakem atama yöntemine göre; hafta içinde etap çalışması yapılır, perşembe günü öğleye kadar son kontroller yapılarak bütün liglerdeki müsabakaların hakem tebligatları tamamlanır ve hakemlere resmi olarak tebliğ edilir.

Tebliğ edilen maçların hakemler tarafından onaylanmasını takiben, en geç bir saat içinde listeler Federasyonumuzun resmi sitesi www.tff.org’da yayımlanarak kamuoyuna duyurulur.

Flaş iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri değiştirildi! TRT Spor Stadyum programında Mustafa Çulcu hakem camiasında ciddi iddialarının olduğunu ve bu hafta oynanan Bursaspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçlarının hakemlerinin değiştirildiği yönünde iddialar olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku Geçtiğimiz hafta perşembe günü de öğle saatlerinde Spor Toto Süper Lig hakemleri dahil olmak üzere hakemlerin tebligatları bu yönteme göre yapılmış olup, tebligat ve duyurudan sonra herhangi bir hakem değişikliği söz konusu olmamıştır.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.