Mehmet Demirkol’dan flaş açıklama! ‘Terim bu sınavdan çaktı!’

Galatasaray'ın, Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Mehmet Demirkol yorumladı.

Galatasaray, Süper Lig 20. haftasında deplasmada Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu. NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, karşılaşma sonrasında Fatih Terim’in orta sahadaki Ryan Donk tercihini değerlendirdi.

“BUNU SADECE FATİH TERİM YAPABİLİRDİ”

Tolga – Donk tercihini sadece Fatih Terim yaparsa ses çıkmaz. Bu seçimi sadece Fatih Terim’in gücünde bir adam yapabilir. Tudor ve Aykut Kocaman yapamazdı mesela. Elin gitmez. Fatih Terim’in düşüncesi o ama böyle mi yapılır? Alternatifleri çoğaltmak istiyor. Çeşitlilik getirmek istiyor ama böyle mi yapılır? Takdiri izleyenlere bırakıyorum.

“2011/12 SEZONU PLANI GİBİ”

2011/12 sezonu planı gibi oynadı Galatasaray. Ben Nagatomo’yu aldım. Mariano gidip geliyor. Neydi o kadro? Emre Çolak, Engin, Melo, Selçuk. Ben bu iki savunma kanadıyla bunları yaparım diye düşündü Fatih Terim ama olmadı. Feghouli, Donk ve Tolga ile yapabilirim diye düşündü. Fatih hoca, Şenol hoca ile birlikte ligin en tecrübeli teknik direktörü. Ancak geldiği bu lige yabancı. Fatih hocanın Tolga, Donk, Feghouli 3’lüsünün bu işi yapabilirler tezine inandığını düşünüyorum.

“2-1’DEN SONRA ORTA SAHANIN NEDEN YAPAMADIĞINI GÖRDÜK”

Samet Aybaba’nın oyun ele alışı da önemli. Stoperlere topu aldırdı. Stoperler topu kanada döndüğü an oradan hızlandılar. Beşiktaş’a da aynısını yapmışlardı. Sonrasında takım mı kendisini geri attı, hoca mı çekti bilemiyoruz. Sonrasında Galatasaray orta sahasının neden yapamayacağını gördük.

Rıdvan Dilmen: 14`te 14`ü bir tek Beşiktaş yapar Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTVSpor'da Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi. Dilmen 14'te 14 yapma potansiyeline sahip tek takımın Beşiktaş olduğunu açıkladı. İlgili Haberi Oku