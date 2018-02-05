Mehmet Demirkol: Fırat Aydınus saçmalamasa dünyanın en büyük hakemi olurdu

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan manşetlerini değerlendirdi.

Mehmet Demirkol NTVSpor’da katıldığı canlı yayında Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. Demirkol, Fırat Aydınus için, ‘Büyük saçmaladı. Saçmalamasa dünyanın en büyük hakemi olabilirdi’ ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalardan satır başları…

FERNANDO DÖNMEZSE GALATASARAY GİDER

Galatasaray’ın öndeki altılısından Fernando ve Ndiaye çıktığı zaman bu takım başa dönüyor. Biz sezon başı konuştuğumuzda dedik ki; bu orta sahanın tamamen değişmesi lazım. Değişti ve Galatasaray lige fırtına gibi başladı. Fernando en kısa zamanda dönmesi lazım yoksa Galatasaray gider. Bir de şu para işini halletmeleri lazım. Yabancıların performansında düşüş var.

FATİH HOCA ORADA GOLÜ YEDİ

Muslera arkada iyi bir kaleci değil aynı zamanda iyi bir lider olması gerekir. Ordan kaybediyor. Golde Nagatomo’nun pası hatalı, top Muslera’ya gelirken sekti ama hareketi sıkıntılı. Muslera’nın sağ dışıyla düzelttiği o kritik topta Fatih Hoca’nın yüz ifadesine dikkat etmek gerek. Fatih Hoca orada golü yedi.

BUNU TUDOR YAPSA…

Türkiye’de Tolga ile Donk ikilisini oynatacak tek hoca Fatih Terim’dir. Bunu Tudor yapsa o havalimanında omuzda karşılayanlar başka şeyler yapardı. Fatih Terim güçlü figür olduğu için ses çıkmaz.

NAGATOMO’YU BİR DE FERNANDO İLE İZLEMEK LAZIM

Bek oyuncularından verim almak istiyorsan orta sahan, merkezin çok iyi olmalı. Mariano, Türkiye’nin en iyi sağ beki ama dün çok kötü oynadı. Nagatomo’nun kötü oynamasının Mariano’ya da bağlayabiliriz. Nagatomo’yu bir de Fernando ile birlikte görmek gerekiyor.

HER TAKIMDA BİR EMRE KILINÇ OLSA…

Sivasspor’da Emre Kılınç dün çok iyiydi. Tamamı yabancı yalnızca 4 yerliyle oynayan bir takımda Emre kendini gösterdi. Her takımda bir Emre Kılınç olsa Milli Takımımız olur.

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EMRE’NİN KIRMIZI KARTI SAÇMALIK

‘Fazla havalanmayın diyor’ Abdullah Avcı futbolcularına. ‘Düşecek dediğiniz takım paramparça etti sizi’ diyor. Başakşehir yüzde 20 ile oynadı Konyaspor yüzde 120 ile oynadı. Bu bir krizdir. Sondaki kırmızı kart da krizdir. Ne kadar saçmalık. Nasıl bir kırmızı kart o. Ekranda bir küfür var gibi duruyor. Hakem duymadı herhalde sarı verdiğine göre… Görüntüden ceza verilecek mi diye konuşuluyor. Emre, Başakşehir için çok önemli, ligin en iyi oyuncusu. Çok gereksiz bir kırmızı.

O VURUŞU HERKES YAPAMAZ

Performanslara bakıyorsun Orkan’ın yerine Lens’i verseydiniz kiraya. Orada da kulübeden giriyor oyuna diyeceksiniz ama bir istediği var adamın. Frikik kullandığı yerden topu oraya gönderebilecek çok az oyuncu var çünkü çok yakın mesafe. Herkes yapamaz o vuruşu.

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BU TARZ DOĞRU YERE GÖTÜRMEZ

Hakem kararlarında Türkiye’de ciddi problemler var. Fenerbahçe’nin de son zamanlarda bundan ağzının yandığı net. Türkiye’de hakemlerle ilgili herkes konuşur, buna itirazım yok. Benim itirazım Aykut Kocaman’ın ‘hakemleri yenemeyiz’ demesi. Bu tarz doğru yere götürmez. Bu mesajı başka kelimelerle de ifade edebilirsin. İddiam var benim. Eğer Soldado hakemin üstüne çullanmasaydı Isla’ya ikinci sarı kart çıkardı.

METE KALKAVAN BÜYÜK SAÇMALADI

Mete Kalkavan’ın yüz ifadesine bak. Zaten oradan belli hakem olamayacağı. Adam kendisiyle kavga ediyor değişik ya. Hakem materyali değil. Fırat Aydınus öyle. Dünyanın 1 numarası olabilirdi. Saçmalamasa… Büyük saçmaladı. Mete Kalkavan’ın üzerine yürümeyeceksin. Yürüdüğün zaman çıkmıyor o kart. Adamın kendiyle ilgili bir problemi var.

FUTBOLUYLA İLGİLİ TEK LAFIM YOK

Taraftarı arkasına almak çok zor bir şey değil Aykut Kocaman için. Ama bu ruh halinden çıkması lazım. Aykut Kocaman 3 Temmuz sürecinde bu takımın başkanı, teknik direktörü, taraftarı her şeyiydi. O liderliği yapmış. Futboluyla ilgili tek lafım yok. On numara beş yıldız oynadılar, keyifle izledim. Ama bu ruh halinde sıkıntı var.