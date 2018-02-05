Mahmut Uslu’dan olay açıklamalar!

Seçim öncesi üyelerle bir araya gelen Fenerbahçe'nin asbaşkanı Mahmut Uslu öneli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde üyelerle bir araya geldi ve açıklamalar yaptı.

İşte Mahmut Uslu’nun açıklamaları;

Biz bugüne kadar ağzımızı açmadık, hiç konuşmadık ve konuşmayacağız. Ancak medyada yönetimin sustuğu ve uğraşmadığı söyleniyor. Biz cezalarımız cebimizde geziyoruz. 110 bin TL ceza ödedim. 4-5 ay men cezası aldım. Sayın başkana 6 ay, 1 sene ceza verdiler. Böyle bir şey olur mu? Bunlar körler ve sağırlar değil. Körler ve sağarlar olsa bunları yapamaz. Bizi susturamazlar. Biz yine emeğimizi veriyoruz. FETÖ’larla uğraşamayız. Uğraşamıyoruz da. Devlet uğraşacak.

BORCU OLMAYAN TEK KULÜBÜZ

Fenerbahçe çok doğru yolda. Önemli araziler aldık. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü hiçbir sporcusuna borcu olmayan spor kulübüdür. Zaten biz halka açık şirketiz. Şanssızlıklarımız var. Gençlerbirliği maçında gerçekten inanılmaz goller yedik.

3 TEMMUZ’UN DEVAMI...

Onun dışında Aykut Kocaman basın toplantısında “Körler sağırlar birbirlerini ağırlar.” dedi. Ben öyle demiyorum. Uyanıklar göre göre Fenerbahçe’ye 3 Temmuz’un devamını yapıyorlar.”

Ne oldu Trabzon’da, Rize deplasmanı dönüşünde kurşun yedik. Ne oldu bir şey var mı? Suçlu yakalanıyor mu? Bütün yabancılar gitti. Kuyt gibi önemli bir oyuncumuz hala oynuyor biliyorsunuz.

YETİŞTİRME TARAFTARLAR DEĞİL

Fenerbahçe’de kongre zamanında yapılır. Fenerbahçe Başkanını kongre üyeleri seçer. Yetiştirme taraftarlar değil.

İşte sosyal medyadan Mahmut Uslu’ya gelen tepkiler…

Bir Fenerli olarak midem artık bu şahsı kaldırmıyor. — TURAN (@turann21) 4 Şubat 2018

O yetistirme taraftarlarin kim oldugunu aciklamak zorundasin Sn Mahmut Uslu.. Kongre Uyeleri o taraftarlar arasindan geliyor. Bize şikeci diyen şerefsizlerle el sıkısılan arka odalardan, pazarliklar yapilan Saraylardan degil.. Kongrede görüsmek üzere… — HANOĞLU Hakan (@hanoglu_hakan) 4 Şubat 2018

Daha mart ayina var ağlamaya başlama ama — Mert Çay (@MertCay35) 4 Şubat 2018

Fenerbahce taraftarı bıktı sizlerden çiftiğiniz haline getirdiğiniz takımın yakasından düşün artık reziller — GAKGUK (@bhdr190779) 4 Şubat 2018

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