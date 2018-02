Krampon darbesi genç kaleciyi bu hale getirdi!

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere’de Vanarama Ulusal Güney Ligi’nde Bognor Regis’in konuğu Truro City’ye 2-0 mağlup olduğu maçta bitime 11 dakika kala ev sahibi takımın kalecisi Dan Lincoln sırtına bir darbe aldı. Krampon darbesiyle hafif yaralanan Lincoln’a saha içinde dikkatli bir müdahale yapılırken genç file bekçisi omurgayı koruyan özel bir sedyeye yerleştirildi ve hastaneye kaldırıldı. Tedavi esnasında oyun yaklaşık 30 dakika durdu.

Hastanede Lincoln’a derhal müdahale edilirken genç kalecinin durumunun iyi olduğu haberi geldi. Kişisel Twitter hesabından sırtının durumunu paylaşan Lincoln, “Hastaneden yeni çıktım. Pestilim çıktı ancak şükürler olsun ciddi ve uzun süreli bir durum yok. Sadece birkaç taze savaş yarası… Hakemler tarafından korunmak gibisi yok! #ironi” ifadelerini kullandı.

Just being released from Hospital now. Feeling a little worse for wear, but thankfully no serious or long lasting damage. Just a few fresh battle wounds… Nothing like a bit of protection from the officials.. #sarcasm #uptherocks pic.twitter.com/asHF4UB4Of

Lincoln sakatlığına rağmen cumartesi günü deplasmanda oynanacak Chippenham Town maçında forma giymek istiyor. Taburcu olmak üzereyken bir paylaşımda daha bulunan genç kaleci, “Cumartesi günü sarı formayı yeniden giymek için zorlu bir iyileşme haftasından geçeceğim, ancak meydan okumalara her zaman varım! Benim yanımda olan sahada veya saha dışında benimle ilgilenen herkese teşekkür etmek istiyorum. Jack Pearce’ın (Bognor Regis’in başkanı) hasteneye gelmesi de oldukça klas bir hareketti” dedi.

It's gunna be a tough old week recovering to get back in Yellow for Saturday, but I'm always up for a challenge!! I'd like to thank everyone involved in looking after me and attending to me ON and OFF the pitch. Was a real touch of class to see Jack Pearce at the Hospital for me pic.twitter.com/ITo9PGMZUr

— Dan Lincoln (@Dan1lincoln) 3 Şubat 2018