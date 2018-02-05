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Krampon darbesi genç kaleciyi bu hale getirdi!

Vanarama Ulusal Güney Ligi'nde Bognor Regis'in konuğu Truro City'ye 2-0 mağlup olduğu maçta bitime 11 dakika kala sırtına bir krampon darbesi alan ev sahibi takımın kalecisi Dan Lincoln, sırtının halini kişisel Twitter hesabından paylaştı.
11:395 Şubat 2018
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Krampon darbesi genç kaleciyi bu hale getirdi!

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere’de Vanarama Ulusal Güney Ligi’nde Bognor Regis’in konuğu Truro City’ye 2-0 mağlup olduğu maçta bitime 11 dakika kala ev sahibi takımın kalecisi Dan Lincoln sırtına bir darbe aldı. Krampon darbesiyle hafif yaralanan Lincoln’a saha içinde dikkatli bir müdahale yapılırken genç file bekçisi omurgayı koruyan özel bir sedyeye yerleştirildi ve hastaneye kaldırıldı. Tedavi esnasında oyun yaklaşık 30 dakika durdu.

Hastanede Lincoln’a derhal müdahale edilirken genç kalecinin durumunun iyi olduğu haberi geldi. Kişisel Twitter hesabından sırtının durumunu paylaşan Lincoln, “Hastaneden yeni çıktım. Pestilim çıktı ancak şükürler olsun ciddi ve uzun süreli bir durum yok. Sadece birkaç taze savaş yarası… Hakemler tarafından korunmak gibisi yok! #ironi” ifadelerini kullandı.

Lincoln sakatlığına rağmen cumartesi günü deplasmanda oynanacak Chippenham Town maçında forma giymek istiyor. Taburcu olmak üzereyken bir paylaşımda daha bulunan genç kaleci, “Cumartesi günü sarı formayı yeniden giymek için zorlu bir iyileşme haftasından geçeceğim, ancak meydan okumalara her zaman varım! Benim yanımda olan sahada veya saha dışında benimle ilgilenen herkese teşekkür etmek istiyorum. Jack Pearce’ın (Bognor Regis’in başkanı) hasteneye gelmesi de oldukça klas bir hareketti” dedi.

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Etiketler
Bognor Regis Chippenham Town Dan Lincoln Truro City Vanarama Ulusal Güney Ligi
Son güncelleme: 11:56 | 05.02.2018
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