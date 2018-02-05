Kastamonuspor’da kulüp binasında silah sesleri! Kulüp Müdürü ile bir futbolcu vuruldu!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde silahlar konuştu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kastamonuspor 1966'nın İsmail Dikmenli Tesisleri’nde çıkan silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kastamonuspor 1966'nın İsmail Dikmenli Tesisleri’nde kulüp masörü Emre Sarıoğlu ile kulüp müdürü Eren Uzunhasan ve takım kaptanı Salih Sefercik arasında tartışma çıktı.

Kastamonuspor 1966'da masör olarak görev yapan Emre Sarıoğlu, çıkan tartışma sonrasında Kastamonuspor 1966 Kulüp Müdürü Eren Uzunhasan ile Kastamonuspor 1966 Takım Kaptanı Salih Sefercik'e silahla ateş etti.

Silahlı saldırıda yaralanan Eren Uzunhasan ile Salih Sefercik, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kulüp Masörü Emre Saroğlu'nun, maaşını az bulduğu ve tartışmanın da bu yüzden çıktığı iddia edildi. Olay sonrası Emre Sarıoğlu, olay yerinden kaçtı.

İsmail Dikmenli Tesisleri’nde geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kulüp masörü Emre Sarıoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KULÜPTEN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü, İsmail Dikmenli Spor Tesisleri’nden yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“06/02/2018 tarihinde kulübümüz idari binasında gerçekleşen olayın personel ile ilgili şahsın arasındaki meseleden dolayı çıkan tartışma esnasında ilgili şahsın silah ile ateş etmesi sonunda kulüp idari işler personeli ve tesadüfen olay yerinde bulunan futbolcumuz Salih Sefercik bacağından hafif şekilde yaralanmışlardır. Yaralanan futbolcumuz ve personelimiz, devlet hastanesinde tedavileri edilerek taburcu edilmişlerdir. Söz konusu olayın kulübümüz ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olay tamamen şahısların arasında bulunan meseleden dolayı kaynaklanmıştır. Sporcumuz ve personelimize karşı yapılan bu saldırıyı kınadığımızı bildiririz.”