İtalya, ‘Turco’yu konuşuyor!

Cengiz Ünder’in Roma formasıyla Verona filelerine attığı gol, İtalya’da yankı yarattı.

Maçın henüz birinci dakikası dolmadan uzaktan çektiği şık şutla takımının 1-0'lık galibiyetinin mimarı olan genç yıldıza Çizme basınında geniş yer ayrıldı. Sarı-kırmızılılardaki ilk golünü atan 20 yaşındaki futbolcu için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

EUROSPORT ITALIA: Tabuları yıktı

Türk futbolcu 43. saniyede attığı nefis golle tabuları yıktı. Serie A'da ilk gol unutulmaz. Cengiz bu tabuyu yıkmak için çok istekliydi. Maçın en iyi oyuncusuydu. Roma'yı uykusundan uyandırdı, takımının ligde tekrar gülmesini sağladı.

IL SUSSIDIARIO: Verona’nın kilidini Türk futbolcu çözdü

Sonunda beklenen an geldi. Ancak bu beklenen an beklenmedik bir zamanda geldi! Cengiz Ünder 45. saniyede araya girerek topu kaptı ve filelere gönderdi. Topu ayağına aldıktan sonra ne aylardır gol atamamanın baskısı ne de başka bir şey.. Kale karşısındaydı ve sadece vurdu.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Verona’yı Ünder batırdı

Cengiz Ünder kendi çabasıyla golü yarattı ve takımına galibiyeti hediye etti. Onun golüyle kazanan Roma Şampiyonlar Ligi potasına yaklaştı.

SKY SPORT: Ünder ilk dakikada sonucu belirledi

43. saniyeden sonra Türk futbolcunun attığı gol, 23. hafta maçının skorunu belirledi. Böylece Roma, Inter’i kadraja aldı.

INTER NEWS: Roma’ya Cengiz Ünder yetti

Cengiz Ünder’in ilk dakikada attığı gol takımının kazanmasını sağladı. Roma böylece bir puan geride Inter’in ardında sıralandı.

IL TEMPO: Sonunda başrole çıktı

Türk futbolcu Cengiz Ünder yeni kulübündeki ilk aylarını uyum sağlamak adına geçirdi. 43. saniyede beklenmedik bir şekilde araya girip topu kaptı ve golünü attı, sonunda başrole çıkmayı başardı.

GIALLOROSSI: Di Francesco’yu ikna etti

Çok güzel bir gol attı ve aynı zamanda bu golle skoru belirledi. İlk sevincini yaşadı. Sezonun ikinci yarısında daha önemli görevler üstlenecek.

AS ROMA (resmi internet sitesi): Cengiz kazandıran golüyle günün yıldızıydı

Cengiz Ünder attığı golle fark yarattı, galibiyeti getiren isim oldu. Bu golle hem üç puanı getirdi hem de yeni kulübünde hesabını açtı.

UEFA.com (İtalyanca edisyonu): Sarı-kırmızılılar Cengiz Ünder sayesinde kazanmayı hatırladı

Eski Başakşehirli futbolcu İtalya’da ilk golünü attı. Bu galibiyetle Roma haftalar sonra ligde kazanarak Inter’e yaklaştı.

Cengiz Ünder, Roma formasıyla ilk golünü attı, tarihe geçti! Serie A'daki gururumuz Cengiz Ünder, Roma formasıyla ilk golünü Verona'ya attı. Cengiz Ünder'in attığı bu gol, son 6 yılda atılan, Roma tarihindeki en hızlı gol olarak tarihe geçti İlgili Haberi Oku