Godin’in kırılan dişi izleyenleri hayrete düşürdü

İspanya La Liga'nın 22.haftasında Atletico Madir ile Valencia karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta Godin'in sakatlık anı yürekleri ağza getirdi.

İspanya La Liga’nın 22.haftasında Atletico Madrid evinde Valencia’yı 1-0 mağlup etti. Çok sert mücadelelerin yaşandığı maçta ev sahibinin yıldız stoperi Diego Godin çok talihsiz bir sakatlık yaşadı.

İkinci yarının başlarında kullanılan bir yan topta gol aramak için ileriye çıkan Godin, topa yükselirken rakip kaleci Neto ile çarpıştı. Ağzına gelen dirsek darbesi sonrası dişleri kırılan Uruguaylı’nın o anları saniye saniye ekranlara geldi.

Ağır çekimde gösterilen pozisyonda Godin’in kırılan bir dişi Neto’nun dirseğinde görüldü. Kanlar içinde yerde kalan Godin oyuna devam edemedi ve 52.dakikada yerini Juanfran’a bıraktı.