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Galatasaraylı taraftarlardan Arda Turan’a küfürlü saldırı!

Galatasaraylı taraftarlar, Atiker Konyaspor deplasmanından dönen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a İstanbul Atatürk Havalimanı'nda küfürlerle tepki gösterdi.
06:585 Şubat 2018
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Galatasaraylı taraftarlar, Atiker Konyaspor deplasmanından dönen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan’a İstanbul Atatürk Havalimanı’nda küfürlerle tepki gösterdi.

Galatasaraylı bazı taraftarlar, Demir Grup Sivasspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan takımlarına destek olmak için gece geç saatlerde İstanbul Atatürk Havalimanı’na akın etti.

Sarı-kırmızılı taraftarların, havalimanında takımlarını beklediği sırada, Atiker Konyaspor deplasmanından dönen Medipol Başakşehir kafilesiyle karşılaştı.

Arda Turan’a küfürlerle tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar, milli futbolcunun aleyhine uzun süre küfürlü tezahüratta bulundu. Arda’nın ise tepkilere karşı gülerek yoluna devam ettiği görüldü. Medipol Başakişehirli futbolcu daha sonra takım otobüsüne binerek havalimanından ayrıldı.

(Milliyet)

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Etiketler
arda turan Başakşehir galatasaray havalimanı küfür
Son güncelleme: 08:09 | 05.02.2018
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