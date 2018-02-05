Galatasaray’dan Jason Denayer’ın sakatlığına dair açıklama
Galatasaray, Belçikalı savunmacı Jason Denayer'da yırtık tespti edildiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’da, başarılı savunma oyuncusu Jason Denayer’dan kötü haber geldi.
22 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusunun sol üst arka adalesinde ileri derece yırtık tespit edildiği açıklandı.
İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama;
“Jason Denayer'in bugün sponsor hastanemiz Medical Park'ta yapılan MR tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda zorlanmaya bağlı ileri derece yırtık tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”