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Galatasaray’da Ünal Çeviköz istifa ettiğini açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyeliğine seçilen Ünal Çeviköz, Galatasaray Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
19:275 Şubat 2018
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Galatasaray’da Ünal Çeviköz istifa ettiğini açıkladı!

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Ünal Çeviköz, istifa ettiğini açıkladı.

Çeviköz resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP Parti Meclisi üyeliğine aday olmamın uygun görülmesi ve spora siyasetin karıştırılmaması ilkesine saygım doğrultusunda Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğimden istifa ettiğimi sevgili Galatasaray camiasının bilgisine saygılarımla sunarım” dedi.

Etiketler
galatasaray Ünal Çeviköz
Son güncelleme: 20:06 | 05.02.2018
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