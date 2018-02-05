Fenerbahçe’ye hakaret eden Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’a verilen ceza belli oldu

Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe'ye sosyal medyadan yaptığı hakaretler nedeniyle 12 ay men cezası aldı

Panathinaikos Kulübü Başkanı Giannakopoulos, Fenerbahçe’ye ve Fenerbahçelilere ettiği hakaretlerden dolayı 12 ay men cezası aldı.

Kişisel Instagram hesabında hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Giannakopoulos’a EuroLeague Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl ceza verildi.

Panathinaikos kulübü sahibi Dimitris Giannakopoulos’un basketbol sporuna zarar veren hareketleri ve açıklamaları gerekçesiyle Türkish Airlines EuroLeague Basketball şampiyonasındaki maçların oynandığı salonlara 12 ay süreyle giremeyeceği duyuruldu.

Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos kimdir? Türk taraftarlara küfür etmeye devam ediyor! Panathinaikos olaylı başkanı Dimitris Giannakopoulos Instagram fotoğraflarında Türklere küfür ve tehditler ediyor. Peki Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos kimdir? İnstagram adresi merak edilen Giannakopoulos'un yaşı, nereli ve kim olduğu merak ediliyor. İşte küfürbaz başkan Giannakopoulos'un hakkında bilinmeyenler... İlgili Haberi Oku