Fenerbahçe’de bireysel facia!

Fenerbahçe, bireysel hatalardan en fazla gol yiyen Avrupa takımı oldu. Gençlerbirliği maçında Dirar ve Mehmet Topal sahne aldı, Fenerbahçe 11 golle zirveye çıktı. Fenerbahçe’yi Arsenal 9, Southampton ve Real Betis 8’er bireysel hata ile takip ediyor.

Avrupa’nın 5 büyük liginde Fenerbahçe, bireysel hatalar sonucu en çok gol yiyen takım. Sarı-lacivertli takım geride kalan 20 maçta kalesinde 24 gol görürken bunlardan 11'i sistem, oyun kurgusu ya da rakip oyuncuların başarısı ile değil, kendi futbolcularının yanlışları ile geldi. Bireysel hatalardan kaynaklanan gollerin 9'u Kanarya'ya puan kaybettirirken, 2 gol skoru değiştirdi ama galibiyetlere mal olmadı.

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Fenerbahçe’yi takip eden İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın 26 maçta yediği 35 golün 9'u kendi oyuncularının hataları sonrası geldi. Bir başka İngiliz temsilcisi Southampton'ın geride kalan 28 karşılaşmada yediği 38 golün 8'i bireysel yanlışlardan kaynaklandı. İspanya Ligi'nde de Real Betis'in 22 haftada kalesinde gördüğü 45 golün 8'i futbolcularının kişisel hatalar sonrası tabelaya yazıldı.

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Fenerbahçe’deki 11 hata 9 farklı oyuncudan geldi. Kaleci Volkan Demirel ve İsmail Köybaşı 2'şer kez takımlarının gol yemesine neden oldu. Neto ve Dirar kendi kalelerine gol atan isimler oldu. Mehmet Topal, Neustadter, İsla, Şener ve Josef hata yapan futbolculardı. Fenerbahçe bireysel hata kaynaklı gol yediği 8 maçın 6'sını berabere bitirip 12 puan yetirdi, 2 karşılaşmayı ise 3'er puanla tamamladı.

Flaş iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri değiştirildi! TRT Spor Stadyum programında Mustafa Çulcu hakem camiasında ciddi iddialarının olduğunu ve bu hafta oynanan Bursaspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçlarının hakemlerinin değiştirildiği yönünde iddialar olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

İŞTE O HATALAR

1. HAFTA

GÖZTEPE-F.BAHÇE: 2-2 Castro'nun golünde Volkan Demirel tuttuğu topu elinden kaçırdı. Skor 1-1'e geldi. Josef'in hatalı hamlesinde Scarione golü attı. Göztepe 2-1 öne geçti.

2. HAFTA

F.BAHÇE-TRABZONSPOR: 2-2 Olcay'ın yaklaşık 20 metreden şutunda Volkan kapattığı köşeden golü yedi. Trabzon 2-1 öne geçti.

10. HAFTA

F.BAHÇE-KAYSERİSPOR: 3-3 Neustadter'in hatalı geri pasında Umut attı, Kayseri 1-0 öne geçti. Neto kendi kalesine attı. Kayseri skoru 3-2'ye getirdi.

11. HAFTA

OSMANLISPOR-F.BAHÇE: 1-1 Şener'in hatalı pasında gelişen atakta Umar Aminu attı: 1-1

14. HAFTA

F.BAHÇE-KASIMPAŞA: 4-2 İsmail'in ıskaladığı topta Murillo golü yaptı. Kasımpaşa skoru 4-2'ye getirdi.

17. HAFTA

KONYASPOR-F.BAHÇE: 1-1 İsla'nın hatalı geri pasında Ömer Ali golü attı. Konya 1-0 öne geçti.

18. HAFTA

F.BAHÇE-GÖZTEPE: 2-1 İsmail'in kötü pasında, Skrtel topu yakalayamadı, Göztepe hatayı Poko'yla cezalandırdı: 1-1

20. HAFTA

F.BAHÇE-G.BİRLİĞİ: 2-2 Volkan'la anlaşmazlık yaşayan Dirar kendi kalesine attı: 1-0. Mehmet Topal'ın hatalı hamlesinde topu önünde bulan Milinkovic skoru eşitledi: 2-2