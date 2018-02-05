Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu hayatını kaybetti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 1952 doğumlu iş adamı Sarıoğlu evli ve iki çocuk babasıydı. Üzücü haberin ardından Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Tahir Sarıoğlu'nu bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yöneticimiz Mehmet Tahir Sarıoğlu'na Allah’tan rahmet; Sarıoğlu Ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası’na başsağlığı dileriz.

Merhumun cenaze töreni ile ilgili detaylar netleştiğinde tarafımızdan bilgi verilecektir.”

Aziz Yıldırım: ‘Kardeşim Mehmet Tahir Sarıoğlu’na’

Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da kulübün resmi internet sitesinden bir taziye mesajı yayımladı. Yıldırım’ın açıklaması şu şekilde:

“Birlikte çıktığımız yolda desteğini her daim hissettiğimiz, mesai arkadaşım, değerli Yöneticimiz Mehmet Tahir Sarıoğlu'nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Değerli kardeşim merhum Tahir Sarıoğlu'na Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum.”

Mahmut Uslu taraftarlardan özür diledi Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu resmi internet sitesinden daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle bir özür mesajı yayınladı. İlgili Haberi Oku