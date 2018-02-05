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Emre Çolak’a müjde! Deportivo La Coruna yeni teknik direktörünü açıkladı

İspanya La Liga takımlarından Deportivo La Coruna, Hollandalı efsane futbolcu Clarence Seedorf'un teknik direktör olarak göreve getirildiğini açıkladı.
21:275 Şubat 2018
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Emre Çolak’a müjde! Deportivo La Coruna yeni teknik direktörünü açıkladı

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna, Clarence Seedorf’u teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu.

Hollanda’nın efsanesi 41 yaşındaki Seedorf, 2014 yılında Milan’da, 2016 yılında ise Çin takımlarından Shenzhen’de kısa süreli teknik direktörlük görevinde bulundu.

Seedorf’un yardımcılığını ise Valerio Fiori’nin yapılacağı ifade edildi. Milli futbolcumuz Emre Çolak’ın formasını giydiği Deportivo, La Liga’da 17 puanla 18. sırada bulunuyor.

26 yaşındaki Emre Çolak, görevden alınan teknik direktör Cristobal Parralo ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süredir forma şansı bulamıyordu.

Emre Çolak bu sezon Deportivo La Coruna formasıyla 15 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asiste imza attı.

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Etiketler
Clarence Seedorf Deportivo la Coruna emre çolak
Son güncelleme: 21:40 | 05.02.2018
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