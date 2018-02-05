Cengiz Ünder: ‘İlk golü uzun süre hayal ettim’

Verona deplasmanında Roma'ya galibiyeti getiren Milli futbolcu Cengiz Ünder, "İlk golü uzun süre hayal ettim" dedi.

Cengiz Ünder, dün akşam Verona deplasmanında attığı tarihi golle takımının 1-0’lık galibiyetinin mimarı oldu.

43. saniyede gol attığı maç sonrası konuşan genç yıldız, “Golümle birlikte 3 puanın gelmesinden dolayı çok mutluyum. Bu golün hayalini uzun süredir kuruyordum. Hafta boyunca bu maçta en iyisini yapabilmek için çok çalıştık. Önümüzdeki maçlarda da aynı performansı göstermeliyiz” diye konuştu.

Öte yandan karşılaşmaya ilk 11’de başlayıp Roma’daki ilk golünü kaydeden Cengiz, kendisine güvendiği için teknik direktör Eusebio Di Francesco’ya da teşekkür etti.

“İLK 3 AY ALIŞAMADIM AMA ŞİMDİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM”

Yetenekli futbolcu, “Roma’ya alışabildin mi?” şeklindeki soruya, “İlk 3 ay zor oldu, ancak şimdi daha iyi hissediyorum. İtalyancayı da daha iyi anlamaya başladım. Bu da hocamızın taktiksel uyarılarını daha iyi öğrenmemi sağladı. Ayrıca dili öğrendikçe takım arkadaşlarımla aramdaki bağ daha da güçlendi. Alışma sürecini atlattıkça daha mutlu oluyorum.

“İtalyan futboluna alışabildin mi?” yönündeki soruya da Cengiz Ünder şu yanıtı verdi;

“Taktiksel bilgiler çok önemli. Zorlu İtalyan futbolunu anlamaya başlıyorum. Hızımı kullanarak her zaman rakiplerimin hamlelerini tahmin etmeye çalışıyorum. Bu çizgide devam etmek istiyorum.”

İTALYAN BASININDAN ÖVGÜ

Bu arada İtalyan medyası, genç futbolcu Cengiz Ünder’i manşetlerine taşıdı. Cengiz’in gün geçtikçe daha iyi oynadığı ve bu yükselen grafiğinin de attığı bu golle taçlandığı ifade edildi.

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