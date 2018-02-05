CANLI İZLE: Trabzonspor Göztepe maçı canlı yayın! İşte Trabzonspor Göztepe maçı şifresiz canlı yayınlayan yabancı kanal!

Süper Lig'in kapanış maçında Trabzonspor Göztepe karşılaşıyor. Mücadeleyi şifresiz izlemek isteyenler için maçı canlı yayınlayan yabancı kanalların listesi haberimiz içerisinde. Trabzonspor Göztepe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverlerin haberimizdeki canlı yayın linkini ziyaret edebilir. İşte Trabzonspor Göztepe canlı izleme linki ve kıyasıya mücadeleye sahne olacak maç hakkındaki tüm detaylar...

Trabzonspor Göztepe maçı ilk 11’leri belli oldu, maça başladı. Şampiyonluk yarışındaki tüm takımların puan kaybettiği haftada 3 puan alarak krizi fırsata çevirmek isteyen Trabzonspor Göztepe karşı karşıya geliyor. Son üç maçta üç kez berabere kalarak galibiyete hasret olan Trabzonspor evinde çıkışını sürdürmek isteyen Göztepe’yi ağırlayacak. Canlı yayınlanacak Trabzonspor Göztepe maçını izlemek isteyen futbol severler günün erken saatlerinden itibaren maçın saatini araştırarak canlı izleme yollarını arıyor. Trabzonspor Göztepe maçını izlemek isteyen futbol tutkunları için haberimiz içerisinde “Trabzonspor Göztepe maçını canlı izle” linki bulunuyor. Ayrıca Trabzonspor Göztepe maçını şifresiz izlemek isteyenler için maçı canlı yayınlayan yabancı kanallar listesi de haberimiz içerisinde yer alıyor. Eşit puana sahip Göztepe Trabzonspor takımlarının karşı karşıya geleceği maçta kazananın çıkması halinde büyük avantaj elde etmiş olacak. Bein Sports kanalı izleyenler Trabzonspor Göztepe maçını canlı izleyebilecek. kıyasıya Seyir zevki yüksek olacak bir karşılaması olması beklenen Trabzon Göztepe maçı için canlı yayın linki haberimizin içinde yer alıyor…

TRABZONSPOR GÖZTEPE CANLI İZLE

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI TAKİP

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig’in 20. haftası Trabzonspor Göztepe maçı ile zirveye çıkıyor. Trabzon Göztepe maçı saatini merak eden taraftalar Medical Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı beIN SPORTS 1 kanalında canlı izleyebilecek.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI İLK 11

Trabzonspor: Onur, Tomas, Uğur, Novak, K.Ahmet, Okay, Kucka, Sosa, Olcay, A.Ömür, Hugo

Göztepe: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Sabri, Traore, Poko, Selçuk, Castro, Halil, Gouffran

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLARI İZLE

SportKlub 4 Crotia

SportKlub 4 Serbia

SportKlub 4 Slovenia

SportKlub 4 Bosnai

SportKlub 4 CRNA GORA

TRABZONSPOR’DA BURAK YILMAZ SIKINTISI

Karadeniz ekibinde Portekizli oyuncu Joao Pereira kart cezası, Burak Yılmaz da sakatlığı nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, Pereira’nın yerine sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi’ye, forvet hattında da Burak Yılmaz’ın yerine Hugo Rodallega’ya görev vermesi bekleniyor. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Filip Novak ise sol bekte forma giyebilecek.

Trabzonspor’da Hugo Rodallega’nın sahaya çıkması halinde uzun bir aradan sonra ilk 11 özlemi de sona erecek. Bu sezon sadece ligin 3. haftasında deplasmanda Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında ilk 11’de forma giyen Rodallega, 16 hafta aradan sonra aynı nedenle sarı-kırmızılı takım karşısında görev alabilecek.

TRABZONSPOR'DA OLCAY ŞAHAN YEDEK KALACAK

Fenerbahçe karşılaşmasında 89 dakika sahada kalan Olcay Şahan, Jose Sosa’nın ilk 11’e girmesiyle birlikte teknik direktör Rıza Çalımbay’dan kesik yedi. Sarı-Lacivertli savunmacılar karşısında pek varlık gösteremeyen 30 yaşındaki oyuncunun, Göztepe karşılaşmasına kulübede başlaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, Rıza Çalımbay’ın tercih etmesi durumunda oyunun gidişatına göre ilerleyen dakikalarda oyuna girebilir.

GÖZTEPE'NİN 3 PUANA İNANCI TAM

Bu sezon oldukça iyi işlere imza atan Göztepe de haftanın final maçından çok umutlu. Ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan maçta güçlü rakibini mağlup etmeyi başaran Sarı Kırmızılılar, bugün de sahada istediğini alan taraf olmanın hedefinde. Kritik 90 dakika öncesinde açıklamalarda bulunan Ege ekibinin teknik direktörü Tamer Tuna, “Bu sezon deplasmanlarda iyi sonuçlara imza attık. Trabzonspor da 10 maçtır yenilmiyor. Zorluk seviyesi yüksek bir müsabaka bizleri bekliyor. Kazanıp pan tablosunda üst taraflarda yer almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.