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Beşiktaş’ta Aras ve Boyko’nun isimleri federasyona bildirilmedi

Türkiye Futbol Federasyonu'na ikinci yarının A takım oyuncu listesini veren Beşiktaş, Aras Özbiliz ve Boyko'yu listeye dahil etmedi.
17:465 Şubat 2018
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Beşiktaş’ta Aras ve Boyko’nun isimleri federasyona bildirilmedi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’na ikinci yarı A takım listesini verirken, kadroda Aras Özbiliz ve kaleci Denys Boyko’nun isimleri yer almadı.

İlk yarı boyunca sakatlığı nedeniyle tedavi gören ve kadroda yer bulamayan, devre arası kampının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Gökhan Töre ise verilen listede yerini aldı.

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Etiketler
aras özbiliz beşiktaş Denys Boyko
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