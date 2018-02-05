Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Aykut Kocaman’ın açıklamalarına yanıt

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşta katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, Aykut Kocaman'ın hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşurken, "Benim hocam bunu söylese üzülürüm. 15 tane maç var, 15 maçı yönetecek hakemleri baskı altına alacak bir düşünce ile söylenmişse hoş olmamış" dedi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bein Sports’ta Ömer Güvenç’in sorularını yanıtladı. Çebi, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın hakemlerle ilgili açıklamasına da yanıt verdi. Kocaman’ın açıklamalarını doğru bulmadığını ifade eden Çebi, “Benim hocam bunu söylese üzülürüm. 15 tane maç var, 15 maçı yönetecek hakemleri baskı altına alacak bir düşünce ile söylenmişse hoş olmamış” dedi.

Siyah-beyazlıların bu sezonki performansını da değerlendiren Çebi, “Her sezonu aynı oynamanız mümkün değil. Geçen seneye göre bu sene çok ağır bir yükümüz var; Türkiye’yi yurt dışında temsil ediyoruz. Biz geçen seneyle aynı şeyleri yaşamıyoruz. Deplasman sayımız farklı. Sonuçlar, lig bittiğinde değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

‘Biz neden çekinelim? Bayern çekinsin’

Ahmet Nur Çebi ayrıca Bayern Münih eşleşmesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Tüm takımları yenebileceğimizi düşünerek izledim Şampiyonlar Ligi kuralarını. Bayern’in adı var ama oradaki tüm takımlar iyi. Şansımızı 50-50 olarak görüyorum. Hatta bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş’ı 51 olarak görüyorum. Biz gruptan lider çıkmışız, Bayern ikinci olarak… Kim daha iyi oynuyor görürüz maç günü. Beşiktaş’ın Bayern Münih’ten aşağı kalır bir yanı yok. Biz neden çekinelim? Onlar çekinsin.”

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