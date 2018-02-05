Aslan fırsat tepti

Ligin tepesindeki 3 takım birden puan kaybedince G.Saray için Sivas deplasmanı önem kazanmıştı. Liderlik şansı da ayağına kadar gelmişken, oyuncular beklenmedik baskı ile karşı karşıya kaldı.

Evinde fırtına gibi esen G.Saray gitmiş, yerine basit hatalar yapan, rakibine kendisini kabul ettiremeyen bir takım gelmiş. İddia ediyorum, Fatih Terim şampiyonluk hesaplamalarında bu maç için not defterine 3 puan yazmıştır. Yan ve duran toplar sarı-kırmızılıların başına çorap örmeye devam ediyor.

DONK ETKİSİZ KALDI

İlk yarıda ileri uçta oynayan oyuncuların 3. bölgede gerekli beceriyi gösterememeleri ve erken yenen gol takımın motivasyonunu negatif yönde etkiledi. Fatih Hoca'nın Donk ve Tolga ısrarı, başarılı olacağına inancı, Belhanda'yı geri plana atmasına neden oldu. Ne var ki, savunmanın önünde oynayan Tolga-Donk ikilisinin topu oyuna sokan Denayer ve Maicon'dan top almak için geri gelmemeleri notlarımın arasında yer aldı. Yeni transfer Nagatomo, Latovlevici'den bir gömlek üstte olmasına rağmen gelecek adına pek ümit vermedi. Sivasspor'un kornerden attığı golde sarı-kırmızılıların adam paylaşımında sorun yok gibi gözükse de formsuz Muslera'nın olup biteni sadece izlemekle yetindiğini söylemek zorundayım. Muslera'nın gol yiyeceği belliydi aslında…

Neredeyse geri pası bile içeri alacaktı. Dünyanın en çok kazanan 6 kalecisinden biri olan Muslera'nın konsantrasyonunu kaybetmesi ilginç. Açıkça söylemek gerekirse Fatih Terim'in ikinci yarıya en az iki değişiklik yaparak başlayacağını düşünüyordum ama yapılmadı. Hakem yönetimine tırnak açmak lazım… Sivaslı Bifouma, Denayer'a takılıyor, üstelik de ceza sahası dışında, yani penaltıyı alıyor. Fırat Hoca önce devam kararı veriyor ancak ligimizin başarılı yan hakemi Aleks Taşçıoğlu'nun uyarısıyla penaltı çalıyor Fırat Hoca! Galatasaray taraftarının alışık olduğu ısıran Fatih Terim takımını ne yazık ki Sivas'ta göremedik, taa ki, Belhanda, Sinan ve Eren oyuna girene kadar. Bu tür kayıplar şampiyonluk hesabı yapan sarı-kırmızılılar için büyük yara açacaktır.