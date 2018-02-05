Amatör lige transfer olan Engin Baytar’ı izlemeye geldiler!

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor’a transfer olan milli futbolcu Engin Baytar yeni takımı ile ilk maçına çıktı. Baytar'ı izlemeye gelen yaklaşık 5 bin kişi stada sığmadı. Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor forması da giyen milli oyuncu daha önce Cüneyt Çakır'a fiziki müdahalede bulunduğu için 11 maç ceza almıştı.

Süper Lig'de Gençlerbirliği, Eskişehir, Trabzonspor ve Galatasaray'da oynayan milli futbolcu Engin Baytar, aralık ayında BAL Ligi 6. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karadeniz Ereğli Belediyespor'a transfer oldu. Ereğli Belediyespor'un dün Ankara temsilcisi Keçiören Bağlumspor ile sahasında oynadığı karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna giren Engin Baytar performansı ve sahadaki centilmen tavırları ile taraftarların ilgi odağı haline geldi. Taraftarlar oyuna giren Engin Baytar'a sık sık tezahüratlarda bulundu. Ereğli Belediyespor 90 dakikayı 3-1 galip tamamlarken, karşılaşma sonunda taraftara koşan Engin Baytar teşekkür etti.

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Taraftarların kendisine gösterdiği ilginin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Engin Baytar, takımın çok iyi olduğunu ve lig sonunda şampiyon olacaklarını dile getirdi. Baytar maç sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada “Çok güzel maç oldu. Bize fazla iş düşmedi. Çocuklar maşallah canavar gibiler. İnşallah sezon sonuna kadar böyle sürecek. Finalde de şampiyon olacağımıza gönülden inanıyorum. Eğer bir katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana. Taraftarlarımızdan Allah razı olsun. Bu kadar sevildiğimi bende bilmiyordum ama hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden” dedi.

Bir pozisyonda takım arkadaşı Sercan'ın hakeme topun dışarı kendisinden çıktığını söylediğini, rakip futbolcular itiraz etmesine rağmen hakem kararını değiştirmediğini görünce topu alıp rakibe verdiğini, kendisine de böyle bir davranışın yakışacağını dile getirdi.

Maç sonunda yaklaşık 5 bin taraftar Kdz. Ereğli Belediyesporlu futbolcuları alkışlayıp, galibiyeti kutladı. Ligde 10 haftadır yenilmeyen ve Aldığı galibiyet ile puanını 34'e çıkartan Kdz. Ereğli Belediyespor 35 puana sahip Kırşehirspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor.