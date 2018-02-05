Adana Demirspor’da Timuçin Beyazıt dönemi sona erdi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Timuçin Beyazıt istifa etti. Beyazıt, son olarak Samsunspor maçında alınan 1-1’lik sonucun ardından taraftarlar tarafından da istifaya çağrılmıştı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’da, Teknik Direktör Timuçin Beyazıt istifa etti. Ligde son olarak oynanan Samsunspor maçında alınan 1-1'lik sonucun ardından taraftarlar tarafından da istifaya çağrılan Timuçin Beyazıt, bugün Aytaç Durak Tesisleri’nde yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.
Timuçin Beyazıt, Adana Demirspor’un başında toplam 9 resmi maçta görev aldı. Beyazıt yönetimindeki Adana ekibi bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.