52. Super Bowl’da New England Patriots’ı 41-33 yenen Philadelphia Eagles tarihinde ilk kez şampiyon

NFL'de sezon heyecan dolu bir mücadeleyle sona erdi. 52. Super Bowl'da Philadelphia Eagles, New England Patriots'ı 41-33'lük skorla mağlup etti ve tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Eagles'ın oyun kurucusu Nick Foles karşılaşmada MVP seçildi.

SKOR DIŞ HABERLER / NFL 2017-2018 sezonu olağanüstü bir karşılaşma ile sona erdi. AFC Şampiyonu New England Patriots ile NFC Şampiyonu Philadelphia Eagles’ı Minnesota’da yer alan US Bank Stadium’da bir araya getiren 52. Super Bowl’da kazanan 41-33’lük skorla Eagles oldu. Son şampiyon Patriots’ı mağlup etmeyi başaran Eagles tarihinde ilk kez Vince Lombardi Kupası’na uzanırken Patriots 6. Super Bowl zaferinin eşiğinden döndü.

Eagles’ın oyun kurucusu Nick Foles, 3 ‘touchdown’ pası kaydettiği karşılaşmada MVP (en değerli oyuncu) seçildi. Amerikan futbolunun dinamo ekiplerinden New England Patriots ise 5. kez Super Bowl’dan boynu bükük ayrıldı ve bu alanda Denver Broncos’un nahoş rekoruna ortak oldu.

New England Patriots’ın yıldız oyun kurucusu Tom Brady, 505 pas yardasıyla Super Bowl rekoru kırdı. Tom Brady yine dominant bir performans sergilediği maçın son çeyreğinde bitime 02.16 kala Eagles 38-33 öndeyken Brandon Graham’ın müdahalesiyle topu kaybetti ve kritik pozisyon adeta maçı noktalamış oldu.

’30 SANİYESİ 7.7 MİLYON DOLAR’

Özellikle ABD’de ve tüm dünyada milyonları ekran başına kilitleyen karşılaşmadan önce ABD Ulusal Marşı’nı dünyaca ünlü rock şarkıcısı Pink seslendirirken devre arasında sahneye Justin Timberlake çıktı. Dev markalar 30 saniyelik bir reklam için 7.7 milyon Dolar ödedi, geceye yine birbirinden ilginç reklamlar damga vurdu.

Kazanan ekipte Nick Foles, maçtan sonra “Çok sakin hissediyordum. Kendimizden emindik ve çıkıp sadece futbol oynamak istedik” ifadelerini kullanırken Brady ise “Kaybetmek iğrenç. Ancak oyunun bir parçası. Kazanmak için çabalarsınız ama bazen kaybedersiniz. Bu iş böyle” dedi. Öte yandan sezon içinde NFL’de oyuncular ulusal marşı protesto ederken Super Bowl’da oyuncular marşı protesto etmedi. Mesut Özil`e Rihanna sürprizi Mesut Özil'e olan hayranlığı ile bilinen Rihanna, Arsenal'in Everton'ı 5-1 yendiği maçı tribünden izledi. Mesut Özil, maç sonrası Rihanna'nın takımın uğuru olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku