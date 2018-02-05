20. hafta Süper Lig puan durumu: Tepede puan kaybetmeyen takım kalmadı!

Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Trabzonspor ile Göztepe'nin de berabere kalmasıyla şampiyonluk yarışındaki neredeyse tüm takımların puan kaybetmesinin ardından puan durumunun son hali merak konusu oldu. Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe'nin berabere kalarak puan kaybıyla tamaladığı hafta da Galatasaray'da Sivasspor'a yenilerek puan durumu içinde lider olma şansını geri tepti. Peki Süper Lig'in zirvedeki takımların puan tablosunda durumu ne? Sivas'a kaybeden Galatasaray Süper Lig puan tablosu içinde kaçıncı oldu? Berabere kalan Beşiktaş ve Fenerbahçe ligde kaçıncı? İşte 20. hafta Süper Lig son puan durumu...

Süper Lig puan durumunda 20. haftası Trabzonspor Göztepe maçıyla sona erdi. Oldukça tuhaf sonuçların çıktığı 20. haftanın sonunda üst sırada takımların hepsi, Kayseri hariç, puan tablosunda zarara uğradı. Güncel puan durumu içinde Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin sıralamadaki yeri değişmedi fakat, şampiyonluk yolunda ikisi de büyük yara aldı. Puan durumunda Başakşehir’i geçme şansını yakalayan Galatasaray, Sivasspor’a yenilerek puan durumunda birinci olma ihtimali 21. haftaya bıraktı. Başakşehir Konya karşısında berabere kalmasına rağmen topladığı 43 puanla liderliğini devam ettirirken, Süper Lig puan tablosu içinde Galatasaray 41 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise evinde Gençlerbirliği ile berabere kalarak 36 olan puanını 38’ye çıkarttı. Peki Süper Lig'de son puan durumu ne? İşte 20. hafta güncel Süper Lig puan tablosu…

Spor Toto Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan Göztepe ve Trabzonspor'un 20. haftadaki mücadelesi 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Ligde oynadığı son 3 maçında sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, evinde ağırladığı Göztepe'nin kalecisi Beto'yu geçmeyi başaramadı. Son anları çekişmeli geçen mücadele 0-0'lık beraberlikle sona ererken bu sonucun ardından iki takımın puanı 32 oldu.