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Volkan Demirel’den takım arkadaşı Nabil Dirar’a küfür iddiası!

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in, Gençlerbirliği maçında kendi kalesine gol atan Nabil Dirar'a küfür ettiği iddia edildi. Tecrübeli file bekçisinin görüntüleri sosyal medyayı salladı
10:594 Şubat 2018
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Volkan Demirel’den takım arkadaşı Nabil Dirar’a küfür iddiası!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in, Nabil Dirar’ın kendi kalesine attığı gol sonrası takım arkadaşına küfür ettiği iddia edildi.

Ligde 20. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği’ni konuk eden sarı lacivertliler, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılırken zirve takibinde önemli bir puan kaybı yaşadı.

Görüntü beİN Sports’tan alınmıştır

Maçın 45. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasına doğru açılan ortaya kafa vuruşu gerçekleştiren Dirar, Volkan Demirel’in kalesini boşalttığını görmeyince top ağlarla buluştu.

Bu pozisyonun ardından Volkan Demirel’in kalesine geçerken “Mal a.. ya” şeklinde küfür ettiği iddia edildi.

beİN Sports görüntülerine yansıyan bu anlar sosyal medyada gecenin konusu oldu.

03 Şubat 2018 Ümit Özat: Ben burada 3 kupa kaldırdım... Gösterilen tepkiler hoş değil Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 2-2 sona eren Fenerbahçe karşılaşması sonrasında konuştu. Kendisine gösterilen tepkilerin yanlış olduğunu söyleyen Özat, “Ben burada alnımın teriyle 3 kupa kaldırdım” ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fenerbahçe Nabil Dirar volkan demirel
Son güncelleme: 11:03 | 04.02.2018
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