Vestel Venus Sultanlar Ligi | VakıfBank 0-3 Eczacıbaşı VitrA

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 18. hafta dev derbi ile tamamlandı. Vakıfbank'a konuk olan Eczacıbaşı Vitra, güçlü rakibine set vermedi ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi 18’inci hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda VakıfBank’ı 25-21, 25-17 ve 25-20’lik setlerle 3-0 yendi. Eczacıbaşı VitrA, etkili ataklarla rakibine ilk sette üstünlük sağladı: 21-25. İkinci sette üstünlüğünü koruyan turuncu-beyazlılar seti 25-17 ile geçti. Son sette de kontrollü oyununa devam eden lider Eczacıbaşı VitrA, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Karşılaşma öncesi her iki takım oyuncuları Mehmetçiğe destek pankartlarıyla sahaya çıktı ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin 18’inci haftası bugün oynanan 5 karşılaşma ile tamamlandı. Bugünkü mücadelelerde alınan sonuçlar şöyle:

Halkbank – Beşiktaş: 3 – 1

Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. – Çanakkale Bld.: 3 – 2

Fenerbahçe – İlbank: 3 – 0

VakıfBank – Eczacıbaşı VitrA: 0 – 3

Seramiksan – Nilüfer Bld.: 2 – 3 Porno yıldızının Sakaryaspor`a transfer olduğu iddiası şehri karıştırdı Sakaryaspor Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosuna kattığı Kentra Lust, porno yıldızı Kendra Lust ile karıştırılınca ortalık karıştı. Şehirde gündem olan transfer sonrası bir yerel gazete, porno yıldızı Lust ile yapılan bir sözde röportaj yayınladı. İlgili Haberi Oku

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik.

VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Sloetjes, Zhu, Kübra, Naz, Gizem (L), Zehra, Cansu, Melis, Robinson, Ayça

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Beyza, Ognjenovic, Simge (L), Adams, Ezgi, Hande

SETLER: 0-3 (21-25, 17-25, 20-25)

SÜRE: 79 dakika (29, 25, 25)