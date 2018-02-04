Vestel Venus Sultanlar Ligi | VakıfBank 0-3 Eczacıbaşı VitrA
Vestel Venus Sultanlar Ligi 18’inci hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda VakıfBank’ı 25-21, 25-17 ve 25-20’lik setlerle 3-0 yendi. Eczacıbaşı VitrA, etkili ataklarla rakibine ilk sette üstünlük sağladı: 21-25. İkinci sette üstünlüğünü koruyan turuncu-beyazlılar seti 25-17 ile geçti. Son sette de kontrollü oyununa devam eden lider Eczacıbaşı VitrA, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.
Karşılaşma öncesi her iki takım oyuncuları Mehmetçiğe destek pankartlarıyla sahaya çıktı ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin 18’inci haftası bugün oynanan 5 karşılaşma ile tamamlandı. Bugünkü mücadelelerde alınan sonuçlar şöyle:
Halkbank – Beşiktaş: 3 – 1
Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. – Çanakkale Bld.: 3 – 2
Fenerbahçe – İlbank: 3 – 0
VakıfBank – Eczacıbaşı VitrA: 0 – 3
Seramiksan – Nilüfer Bld.: 2 – 3
SALON: Vakıfbank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik.
VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Sloetjes, Zhu, Kübra, Naz, Gizem (L), Zehra, Cansu, Melis, Robinson, Ayça
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Beyza, Ognjenovic, Simge (L), Adams, Ezgi, Hande
SETLER: 0-3 (21-25, 17-25, 20-25)
SÜRE: 79 dakika (29, 25, 25)