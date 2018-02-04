Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Trabzonspor 96-79 Sakarya Büyükşehir Basketbol
Trabzonspor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında konuğu Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 96-79 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Trabzonspor sahasında, Sakarya Büyükşehir Basketbol’u 96-79 mağlup etti. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Trabzonspor’da Heslip 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Osman Sinan İşgüder
Trabzonspor: Harris 7, Heslip 24, Yusuf Necip Secen, Vasiliauska 23, Eldiridge 16, Alper Saruhan, Obekpa 11, Ozan Odabaş 4, Bora Hun Paçun 11, Kaam Konak, Burak Eşlik
Sakarya Büyükşehir Basketbol: Lopez 20, Jones 18, Jankovic 2, Doğukan Şanlı 2, Metecan Birsen 5, Mehmet Özdoğan, Can Korkmaz 1, Faloa Fall 8, Dorsey Harris 11, Ersin Dağılı 4, Boothe 8
1. Periyot: 25-24 (Trabzonspor)
Devre: 43-42 (Trabzonspor)
3. Periyot: 70-58 (Trabzonspor)