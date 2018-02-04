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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Trabzonspor 96-79 Sakarya Büyükşehir Basketbol

Trabzonspor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında konuğu Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 96-79 mağlup etti.
23:124 Şubat 2018
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Trabzonspor 96-79 Sakarya Büyükşehir Basketbol

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Trabzonspor sahasında, Sakarya Büyükşehir Basketbol’u 96-79 mağlup etti. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Trabzonspor’da Heslip 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Osman Sinan İşgüder

Trabzonspor: Harris 7, Heslip 24, Yusuf Necip Secen, Vasiliauska 23, Eldiridge 16, Alper Saruhan, Obekpa 11, Ozan Odabaş 4, Bora Hun Paçun 11, Kaam Konak, Burak Eşlik

Sakarya Büyükşehir Basketbol: Lopez 20, Jones 18, Jankovic 2, Doğukan Şanlı 2, Metecan Birsen 5, Mehmet Özdoğan, Can Korkmaz 1, Faloa Fall 8, Dorsey Harris 11, Ersin Dağılı 4, Boothe 8

1. Periyot: 25-24 (Trabzonspor)

Devre: 43-42 (Trabzonspor)

3. Periyot: 70-58 (Trabzonspor) 04 Şubat 2018 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Pınar Karşıyaka 74-67 Gaziantep Basketbol Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Pınar Karşıyaka, konuğu Gaziantep Basketbol'u 74-67'lik skorla mağlup etti. İlgili Haberi Oku

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Sakarya Büyükşehir Basketbol Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Trabzonspor Basket
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