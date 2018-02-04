Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Pınar Karşıyaka 74-67 Gaziantep Basketbol

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Pınar Karşıyaka, konuğu Gaziantep Basketbol'u 74-67'lik skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol’u zor da olsa yenmeyi başardı: 74-67. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada bir ara farkı 30 sayıya çıkaran yeşil-kırmızılı ekip, Gaziantep farkı 3 sayıya kadar düşürse de salondan galip ayrıldı. Üst üste 2 mağlubiyetten sonra kazanan Kaf-Kaf, ligde 6 galibiyete ulaşarak nefes aldı. Karşıyaka’nın eski antrenörü Nenad Markovic’in çalıştırdığı Gaziantep Basketbol ise 3 galibiyetle düşme hattında son sırada kaldı. Sakatlıkları süren Allen ve Egemen’in forma giyemediği Kaf-Kaf’ta Waters 22, Jones 21 sayıyla skora katkı yaptı.

İki tarafın üst üste hücumlardan eli boş dönerek başladıkları maçta Karşıyaka, Jones’un 12, Waters’ın 8 sayısıyla üstünlüğü yakalayıp ilk periyodu 14 sayı farkla, 22-8 önde tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu iki basketbolcunun skorer oyunlarını sürdürmesiyle ikinci periyotta farkı artırdı. Soyunma odasına 41-16 ev sahibi ekip üstünlüğüyle girildi. Devrenin ardından Kaf-Kaf, farkı 30 sayıya kadar taşısa da Gaziantep temsilcisi etkili bir oyunla farkı 17’ye düşürdü. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe Doğuş 100-74 Anadolu Efes İstanbul derbisinde Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'i faklı mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Son periyot 56-39 başladı. Dördüncü periyotta Karşıyaka üst üste hücumlardan boş dönerken Gaziantep Basketbol, Armand ve Miller’la 30 sayıya çıkan farkı son 4 dakikaya girerken 5’e düşürdü. Bu dakikadan sonra devreye giren Kennedy, üst üste 6 sayıyla takımını ateşlemeye çalıştı. Son anları heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşmada fark 3 sayıya inse de Karşıyaka, taraftarının da desteğiyle salondan galip ayrıldı: 74-67.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı

PINAR KARŞIYAKA: Waters 22, Wood 5, Erdi 5, Jones 21, Banic 6, Berk 5, Kennedy 10, Mert, Metin

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 25, Rudd 2, Carter 9, Orhan 5, Miller 19, Freimanis 4, Balazic, Kadir, Can Uğur 3, Erol Can

1. PERİYOT: 22-8

İLK YARI: 41-16

3. PERİYOT: 56-39