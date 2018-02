Survivor 2018 Nagihan Karadere kim? Survivor All Star yarışmacısı Nagihan nereli?

Survivor 2018 kadrosu içinde yer alan Nagihan Karadere 2016 yılında katıldığı Survivor'da adından sıkça söz ettirmişti. Son dönemde eşi ile yaşadığı problemler gündeme gelen Nagihan Survivor All Star'da da yine hırsıyla izleyenleri ekrana kilitleyencek. Peki Nagihan Karadere kimdir? Survivor 2018 Nagihan Karadere nereli? İşte Nagihan Karadere hakkında merak edilen her şey...

2016 yılında katıldığı Survivor’da hem hırsı hem de konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Nagihan, 10 Şubat’ta TV8 ekranlarına gelecek Survivor All Star kadrosu içinde yer alacak. Survivor sonrasında performası kadar eşi ile yaşadığı konularla da gündeme sıkça gelen Nagihan Karadere’nin, Survivor 2018 All Star kadrosu içinde nelere yapacağı merakla bekleniyor. Bir diğer merak konusu ise Survivor Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere nereli, kaç yaşında? İşte Survivor 2018 yarışmacıları arasında yer alan Nagihan Karadere hakkında merak edilen her şey…

2018 SURVİVOR NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere Survivor 2018 All Starlar kadrosunda yer alacak isimlerden biri oldu. Zorlu mücadelede yer alacak olan Nagihan Karadere Survivor’a damga vuran isimlerden biri oldu. Survivor 2016’da yer alan ve kadınlar arasında en iyi istetistiğe sahip olan isimlerden olan Nagihan Karadere All Starlar adına mücadele edecek.Milli atletlerimizden Nagihan Karadere, Survivor 2016’da Ünlüler takımında mücadele etmişti. Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor’ın 2018 kadrosuna milli atlet Nagihan Karadere dahil oldu.

1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe’de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı.13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence’de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin’in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 4×400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

Sporcu kimliği ile öne çıkan Nagihan Karadere daha önce Survivor’da rakiplerini zorlamış ve büyük iz bırakmıştı. Nagihan Karadere bu kez de Survivor 2018’de rakiplerini zorlayacak.

NAGİHAN KARADERE SURVİVOR PERFORMANSI

Survivor Nagihan 2016 yılında Survivor’a katılmış ve kadın yarışmacılar içerisinde en iyi performansı gösteren kişi olmuştu. Bu sebeple de oyunlarda daha fazla hırs ve azim gösteren Nagihan Karadere kıskanıldığını öne sürerek bir polemik başlatmış ve herkes tarafından da bu konuşulan eğlence konusu olmuştu. Bu sebeple yine 2018 Survivor kadrosunda yer alan Nagihan Karadere bu sene de iyi performans sergileyecek gibi duruyor. 2016 Survivor’da yarı finale kadar yükselen Nagihan Karadere SMS oylamasında elenmişti.

2018 SURVİVOR NAGİHAN KARADERE’NİN EŞİ VE KIZI İLE İLİŞKİSİ

Sansasyonel biçimde eşinden ayrılan Nafgihan Karadere’nin daha 2 yaşında bir kızı bulunuyor. Eşinin kendisini aldatması üzerine boşanan Nagihan Karadere ilk Survivor yaşantısında kızından ayrıldığı için çok üzülmüştü. 2018 Survivor’da ne yapacak merak konusu.