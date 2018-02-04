Sivas’ta iki yedek kulübesi gerildi, Hasan Şaş ve Ümit Davala güçlükle sakinleştirildi

Galatasaray'ın Sivasspor'a konuk olduğu karşılaşmada iki takımın yedek kulübeleri arasında tartışma çıktı. Hasan Şaş ve Ümit Davala zor sakinleştirilirken, hakem Fırat Aydınus'tan hocalara uyarı geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor’un Galatasaray’ı konuk ettiği kritik karşılaşmanın 14. dakikasında iki takım yedek kulübeleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Bir faul kararı sonrası iki yedek kulübesi de gerilirken Hasan Şaş ve Ümit Davala güçlükle sakinleştirildi.

Fatih Terim’in müdahele etmesi sonrası, iki hoca kulübeye geri dönerken olaya hemen müdahele eden Fırat Aydınus, karşılaşmanın dördüncü hakemi Özgür Yankaya’dan olayla ilgili bilgi aldı. Aydınus, benzer bir durumun tekrar meydana gelmesi durumunda hocaları tribüne göndereceği yönünde uyardı.

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