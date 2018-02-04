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Sivas’ta iki yedek kulübesi gerildi, Hasan Şaş ve Ümit Davala güçlükle sakinleştirildi

Galatasaray'ın Sivasspor'a konuk olduğu karşılaşmada iki takımın yedek kulübeleri arasında tartışma çıktı. Hasan Şaş ve Ümit Davala zor sakinleştirilirken, hakem Fırat Aydınus'tan hocalara uyarı geldi.
19:454 Şubat 2018
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Sivas’ta iki yedek kulübesi gerildi, Hasan Şaş ve Ümit Davala güçlükle sakinleştirildi

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor’un Galatasaray’ı konuk ettiği kritik karşılaşmanın 14. dakikasında iki takım yedek kulübeleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Bir faul kararı sonrası iki yedek kulübesi de gerilirken Hasan Şaş ve Ümit Davala güçlükle sakinleştirildi.

Fatih Terim’in müdahele etmesi sonrası, iki hoca kulübeye geri dönerken olaya hemen müdahele eden Fırat Aydınus, karşılaşmanın dördüncü hakemi Özgür Yankaya’dan olayla ilgili bilgi aldı. Aydınus, benzer bir durumun tekrar meydana gelmesi durumunda hocaları tribüne göndereceği yönünde uyardı.

04 Şubat 2018 CANLI | Sivasspor 1-0 Galatasaray Galatasaray Süper Lig'in 20.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Son 3 maçını kazanan Galatasaray'da Fatih Terim maça sürpriz bir 11'le çıkıyor. Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Aslan kazanarak lider olmak istiyor. Sivasspor Galatasaray maçının canlı anlatımı SKOR'da... Sivasspor 16.dakikada N'Dinga ile 1-0 öne geçti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Demir Grup Sivasspor galatasaray Hasan Şaş spor toto süper lig Ümit Davala
Son güncelleme: 20:06 | 04.02.2018
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