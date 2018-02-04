Sivasspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Robinho’dan Galatasaray’a büyük sürpriz!

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı Sivasspor Galatasaray maçıyla devam ediyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı haftada Galatasaray Sivasspor karşısında kazanarak farkı daha açmak istiyor. Peki taraftarların Sivasspor Galatasaray maçı saat kaçta ve Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda olduğunu merakla araştırdığı Demir Grup Sivasspor Galatasaray maçı saati, ne zaman, hangi kanal yayınlıyor ? İşte Sivasspor Galatasaray maçı saati, hangi kanal, Sivasspor Galatasaray maçı ilk muhtemel ilk 11'i ve merak edilen her şeyi haberimiz içerisinde bulabilirsiniz...

Süper Lig’de haftalar geçtikçe heyecan daha yükseliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın berabere kaldığı 20. haftada Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Fatih Terim’in takımın başına geçmesinin ardından 3’te 3 yapan sarı kırmızılar Başakşehir’in peşini bırakmıyor. Devre arasında kadrosunu dünyaca ünlü futbolcu Robinho ve Henri Saviet ile güçlendiren Demir Grup Sivasspor ise evinde saha avantajını kullanarak Galatasaray’ı devirmenin hesabını yapıyor. Her iki takımın taraftarı da günün erken saatlerinden itibaren Sivasspor Galatasaray maç saati, ne zaman, hangi kanalda sorularınını yanıtı arıyor. Sabırsızlıkla beklenen Galatasaray Sivasspor maçı saati yaklaştıkça heyecan da artıyor. Sivasspor’da Robinho ile Henri Saviet Galatasaray’a karşı forma giyerek, Süper Lig’te ilk kez dört büyüklerden birine karşı oynaması bekleniyor. Peki Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Futbol severlerin günler öncesinden araştırmaya başladığı Sivas Galatasaray maçının saati, hangi kanalda olduğu, muhtemel ilk 11'ler ve tüm sorularının yanıtını haberimizin içinde bulabilirsiniz…

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig’in 20. haftası Sivas GS maçı ile doruğa çıkıyor. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak Sivasspor Galatasaray maçının saati 19:00 olarak belirlendi. 4 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus olurken yardımcıları ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak. Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda olduğunu merak eden taraftarlar için, Sivasspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1’den canlı izlenebilecek.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11

SİVASSPOR: Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma, Emre, Kone

GALATASARAY: Muslera- Mariano, Maicon, Denayer, Nagamoto (Latovlevici), Rodrigues, Selçuk, Tolga, Feghouli, Yasin, Gomis

SİVASSPOR GALATASARAY BİLET FİYATLARI

Soğuk havaya rağmen Sivas Galatasaray karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler, satışı devam eden biletler için erken saatlerden itibaren gişelerin önünde sıraya girdi. Sivasspor Galatasaray bilet fiyatları ise söyle;

BİLET FİYATLARI: VIP 50, TLGüney Kale Arkası Tribünü 10 TL, Maraton Tribünü 25 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü 50 TL, Misafir Tribünü 50 TL

Demir Grup Sivasspor´umuz Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında bugün evimizde Galatasaray´ı konuk edecek. https://t.co/tNTMYO6Vy0 pic.twitter.com/fo6Q5szHsf — Sivasspor (@SivassporKulubu) 4 Şubat 2018

GALATASARAY SİVASSPOR 24. KEZ KARŞI KARŞIYA

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 16 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etti. 4 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Galatasaray’ın 49 golüne, Sivasspor 24 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.

ROBİNHO GALATASARAY’A KARŞI OYNAYACAK MI?

Geçen hafta Yeni Malatyaspor karşısında ilk kez forma giyen ve son 20 dakikada oyuna giren Robinho, yarınki Galatasaray maçını iple çekiyor. Samet Aybaba, hazır olduğunu söylemesine rağmen Sambacı’yı büyük ihtimalle ikinci yarıda oyuna sürecek. Tecrübeli hocanın, fizik olarak henüz tam kapasiteye ulaşmadığı için Robinho’yu ilk 11’de değerlendirmek istemediği öğrenildi.

FATİH TERİM’Lİ GALATASARAY 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Teknik Direktör Fatih Terim'in gelişi ardından ivme kazanan Galatasaray, ligde son 3 karşılaşmadan 3 puanla ile ayrıldı. Terim'in öğrencileri 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, deneyimli teknik adamla birlikte deplasman fobisini de kırmıştı. Tudor döneminde üst üste 4 deplasmandan puan çıkaramayan Galatasaray, Terim başında olduğu Kayserispor deplasmanında rakibini mağlup etmişti.

NAGATOMO MAÇ KADROSUNDA

Ara transfer döneminde takıma tek takviye yapan sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmıştı. Sivasspor maçına 11 çıkması beklenmeyen Nagatomo, 21 kişilik maç kadrosunda yer alacak.

MUSLERA KART GÖRÜRSE HAFTAYA CEZALI

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde kaleci Fernando Muslera sarı kart sınırında bulunuyor. Muslera, sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'ndaki Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Takım tek eksiği olan Brezilyalı futbolcu Fernando’nun ise sakatlığı devam ediyor. Fernando’nun tedavisi Portekiz’de sürüyor.

MAÇIN HAKEMİ FIRAT AYDUNUS

İki takım arasındaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Özgür Yankaya görev alacak. Aydınus, Galatasaray'ın bugüne kadar 43 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 21 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 13 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fırat Aydınus son olarak Galatasaray'ın 2 Aralık 2017'de 3-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinde düdük çalmıştı.