Rıdvan Dilmen: 14’te 14’ü bir tek Beşiktaş yapar

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTVSpor'da Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi. Dilmen 14'te 14 yapma potansiyeline sahip tek takımın Beşiktaş olduğunu açıkladı.

Rıdvan Dilmen NTVSpor’da yayınlanan %100 Futbol programında Sivasspor’un Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Galatasaray’ın önüne altın bir tepsi geldiğini söyleyen Dilmen, ‘Galatasaray kazanamamak için her şeyi yaptı’ ifadelerini kullandı.

‘KAYBETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI’

Galatasaray maç boyunca kaybetmek için her şeyi yaptı. Pardon, kazanamamak için her şeyi yaptı. Sivas da şuursuz, son 15 dakika kazanamamak için her şeyi yaptı.

‘ALTIN BİR TEPSİ GELMİŞTİ’

Zirvedeki 4 takım da kazanamadı. Haftanın en değerli golü Negredo’nun golü oldu bu sonuçlarla. Galatasaray’ın önüne altın bir tepsi gelmişti. Ancak Galatasaray bunu değerlendiremedi. Sivas maçında puan kaybedilebilir ancak Galatasaray maç başından itibaren kazanmamak için her şeyi yaptı.

‘KALİTESİZ BİR OYUN VARDI’

Toplam 9 dakika uzatma vardı maçta. Demek ki kalitesiz bir oyun vardı sahada. Topun oyunda kaldığı süre tahminimce çok azdı.

‘BU ADAM YAN TOPLARA ÇIKMIYOR’

Muslera gibi bir değer sabah akşam aynı golü yiyip çalışmıyorsa bir sorun var demektir. Kaç tane hocayla çalıştı Muslera. Belli ki bu adam yan toplara çıkmıyor. Hocalar müdahale etmeli bu duruma. Yenilen ilk golde de Muslera direklere adam koymalıydı. Nagotomo zaten kısa boylu bir işe yaramıyor. Koy onu direğe.

‘DEĞİŞİKLİKLER YANLIŞTI BENCE’

Çok kritik bir haftada Galatasaray fırsatı kaçırdı. Fatih Terim yönetiminde hala Galatasaray toparlanabilir. Ancak hem maça başladığı kadro hem de yaptığı değişiklikler yanlıştı bana göre. Ben ikinci yarıya değişikliklerle başlamasını beklerdim.

‘SELÇUK’UN İKİNCİ YARIDA SAHADA OLMASI GEREKİYORDU’

Fernando’nun yokluğunu Galatasaray geçen hafta kazandığı maçta da hisetti. Çünkü Fernando oynadığı zaman önünde 4 tane ofansif oyuncu oynatabiliyorsunuz. Orta sahada kontrolü sağlıyor. N’Diaye de belki çok kaliteli bir oyuncu değil ama dinamizmi sağlıyordu. Bugün de Selçuk’un en azından ikinci yarıda oyunda olması gerekiyordu. Hocanın sahaya çıkışına baktığımızda, doğru bir takım olduğunu düşünmüyorum. 4 stoper bana göre, Donk, Tolga, Denayer, Maicon. Bir de ilk defa oynayan sol bekin var.

‘TEK TAKIM BEŞİKTAŞ’

Bu ligde 14’te 14 yapma potansiyeli olan tek takım Beşiktaş…

‘EMRE DİREKT KIRMIZI GÖRMELİYDİ’

Bugün Konya’da var ya… İlk yarı Mossoro’nun falan 2 sarı kartlık pozisyonu var. Emre’nin pozisyonunda okuduğumuz ağızdan ikinci sarı kart hatalıydı. Direkt kırmızı olmalı. Emre orada “Hadi be” dediyse neyse de, “hadi be!” deme ihtimali düşük.

