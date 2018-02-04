ÖZET İZLE: Sivasspor Galatasaray maç özeti! Sivas’ta Cimbom’un kahır gecesi! İşte Sivasspor Galatasaray maçın özeti…

Kazanması halinde 20. haftayı lider kapatacak Galatasaray Sivasspor'a karşı 2-0 kaybetti. Beklemeden Sivasspor Galatasaray maçı özet görüntülerini izlemek isteyen taraftarlar haberimiz içerisinde bulabilir. Sivas Galatasaray maçının özet görüntülerini izlemek için taraftarlar maç biter bitmez arama motorlarına akın etti. İşte Sivasspor Galatasaray özeti ve maçın golleri...

Süper Lig’de Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada 3 puan alarak önemli bir avantaj elde etmek isteyen Galatasaray Sivasspor’a deplasman 2-1 yenildi. Özellikle maçın ikinci yarısında kırmızı beyazlı ekibin ardı ardına Galatasaray kalesine geldiği Sivasspor Galatasaray maç özeti google aramalarında da üst sıralara yükseldi. Galatasaray’ın 3 puanı alamayarak ligde liderlik şansını geri teptiği Sivas Galatasaray maçının özeti adeta sarı kırmızılı taraftarların ahlar vahlar arasında seyredeceği kadar bol gollü ve bol pozisyonlu geçti. Sivasspor Galatasaray maç özetini izleyenlerin bile heyecandan yerinde duramayacağı, pozisyonların yaşandığı karşılaşmanın özeti ve gollerini haberin içinde bulunan linkten izleyebilirsiniz. Aşağıda bulunan maç özeti linkinden yayınlandığı anda Sivasspor Galatasaray maçı özeti ve önemli anları izleyebilirsiniz. Aşağıda bulunan linkten yayınlandığı anda Konyaspor Trabzonspor maç özetini izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR GALATASARAY ÖZET İZLE

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan kritik maçta Sivasspor 16.dakikada N'Dinga'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda soyunma odasına galip giren ev sahibi ikinci yarıda da Galatasaray'ı bir hayli zorladı. 57.dakikada Denayer'in ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahele sonrası penaltı kazanan Sivasspor 58'de Kone ile farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray'da sonradan oyuna giren Eren Derdiyok 79'da takımının tek golünü atarak skoru belirledi. Bu sonucun ardından 41 paunda kalan Galatasaray ligde ikinci sırada kaldı. 2 hafta sonra kazanan Sivasspor ise puanını 30'a yükseltti.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11'i

SİVASSPOR: Tolgahan- Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma, Emre, Kone

GALATASARAY: Muslera- Mariano, Maicon, Denayer, Nagamoto, Rodrigues, Donk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın ardından Galatasaray’da Sivas’ta aynı kaderi yaşadı. Tebrikler YiğidolarDemir Grup Sivasspor 2-1 Galatasaray pic.twitter.com/926A26rj3J — Sivasspor (@SivassporKulubu) 4 Şubat 2018

SİVAS’TA YEDEK KULÜBELERİ ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği kritik karşılaşmanın 14. dakikasında iki takım yedek kulübeleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Bir faul kararı sonrası iki yedek kulübesi de gerilirken Hasan Şaş ve Ümit Davala güçlükle sakinleştirildi.

Fatih Terim'in müdahele etmesi sonrası, iki hoca kulübeye geri dönerken olaya hemen müdahele eden Fırat Aydınus, karşılaşmanın dördüncü hakemi Özgür Yankaya'dan olayla ilgili bilgi aldı. Aydınus, benzer bir durumun tekrar meydana gelmesi durumunda hocaları tribüne göndereceği yönünde uyardı.

MUSLERA HAFTAYA YOK!

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, Sivasspor maçının 75. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Muslera gelecek hafta Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Fatih Terim'in göreve gelmesiyle sezon başında transfer edilen Cedric Carrasso gözden düşmüş ve kupa maçlarında Eray İşçan görev almaya başlamıştı. Sivasspor maçında da yedek kulübesinde Eray yer aldı.