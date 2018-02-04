MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 0-1 Kayserispor

Deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Kayserispor, rakibini Deniz Türüç'ün penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor, deplasmanda Osmanlıspor’u 1-0 mağlup etti. Kayserispor’un golünü penaltıdan Deniz Türüç kaydetti.

Ligde oynadığı son üç maçta galibiyet alamayan Kayserispor, düşme hattından kurtulmaya çalışan Osmanlıspor’u Ankara’da mağlup etti. Kötü bir zeminde oynanan karşılaşmada tempo yüksek değildi ancak iki takım da bol pozisyon buldu. Hem Osmanlıspor hem de Kayserispor, yakaladığı birçok fırsatı fırsatları değerlendiremedi. 12. dakikada Deniz Türüç’ün penaltıdan kaydettiği gol, maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla üç maçlık galibiyet hasretine son veren Kayserispor, puanını 34 yaptı. Osmanlıspor ise 18 puanda kaldı.