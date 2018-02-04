Miroslav Stoch’tan Shakhtar Donetsk ağlarına müthiş füze

2012 yılında Fenerbahçe formasıyla Gençlerbirliği karşısında attığı golle FIFA Puskas Yılın Golü ödülünü kazanan Miroslav Stoch, bu kez Slavia Prag formasıyla Shakhtar Donetsk ağlarına müthiş bir füze yolladı

0