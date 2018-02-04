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Miroslav Stoch’tan Shakhtar Donetsk ağlarına müthiş füze

2012 yılında Fenerbahçe formasıyla Gençlerbirliği karşısında attığı golle FIFA Puskas Yılın Golü ödülünü kazanan Miroslav Stoch, bu kez Slavia Prag formasıyla Shakhtar Donetsk ağlarına müthiş bir füze yolladı
11:274 Şubat 2018
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Miroslav Stoch’tan Shakhtar Donetsk ağlarına müthiş füze

SKOR DIŞ HABERLER  / Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Miroslav Stoch, Slavia Prag formasıyla Shakhtar Donetsk ağlarına müthiş bir gol attı.

Çin’deki bir hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Çekya ekibi Slavia Prag, mücadeleyi 3-2 kaybetti.

Karşılaşmadaki ilk golü atan eski Fenerbahçeli Stoch, kendi yarı sahasından kullanılan bir serbest vuruş sonrasında rakip kalecinin önde olduğunu görünce kaleye şut denemesinde bulundu.

28 yaşındaki futbolcunun düzgün vuruşu ağlarla buluşurken Slovak yıldız bu golle takımını da 1-0 öne geçirmiş oldu.

Başarılı futbolcu, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Neymar ve Falcao gibi yıldızları geride bırakarak Gençlerbirliği’ne karşı attığı golle FIFA 2012 Puskas Yılın Golü ödülnü kazanmayı başarmıştı.

İşte Stoch’un müthiş füzesi;

Etiketler
Fenerbahçe Miroslav Stoch Shakhtar Donetsk Slavia Prag
Son güncelleme: 11:29 | 04.02.2018
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