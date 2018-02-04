Mehmet Demirkol’dan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra değerlendirmede bulunan yorumcu Mehmet Demirkol önemli ifadeler kullandı.

Yorumcu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

Aykut Kocaman’ın düştüğü ruh halinden çıkması gerektiğini belirten Demirkol, sarı lacivertlilerdeki bireysel hataların sebebinin sistem sorunu olduğuna dikkat çekti.

İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları;

“Gençlerbirliği maçı 1 isabetli şut 2 gol ve 1 puanla bitirdi. Savunma yapabildiler mi diye sorarsanız, hayır! Aykut Kocaman'ın hakem ve bireysel hatalar klasmanında değerlendireceği bir durum var diyebiliriz. Öyle olduğunu düşünmüyorum.”

“BİREYSEL HATA SİSTEM HATASIDIR”

“İlk golde Volkan'la Dirar konuşmuyor. Volkan yanlış çıkıyor. Çıktığın zaman herkesi ezmelisin. Dirar kaleye doğru vuruyor. İkinci golde Topal'ın müdahalesi de Dirar'ınkinden farklı değil. 85'te net pozisyonda Fernandao'yla Dirar birbirine giriyor. 93'te Valbuena gollük şuta giderken Topal onu sakatlıyor. Bu kadar tekrarlayan bireysel hata sistem hatasıdır.”

“GOLÜ YEDİKTEN SONRA ARKASINI DÖNÜP SU İÇMEYECEK”

“Kocaman'ın ekibi, istifasının ardından Avrupa'da en çok enerji harcayan takım. Ancak Kocaman ne yapsa olmuyor. Yetmiyor. Yanlış olan ne? Yorumcular mı? Gerekiyorsa bundan sonra eleştiri yapmayacağım. Ama hoca da Alper'in golünden sonra ayakkabılarına bakmayacak. Golü yedikten sonra arkasını dönüp su içmeyecek.”

“ASLA F.BAHÇE’NİN 11 OYUNCUSU DEĞİL”

“Bireysel hata nedir? Sürekli bireysel hata yapıyorsan bireysellerde sorun var demek değil midir? Böyle düşünebilirsiniz. Ancak öyle değil. Sürekli tekrarlayan bireysel hata sistem hatasıdır.”

“Alper yetenek olarak biraz üst seviye oyuncuları etrafında bulunca enerjisinin karşılığını buldu. Asla yetenek olarak Fenerbahçe'nin 11 oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Ama çalışkanlığını ve mücadelesini takdir etmemek olmaz.”

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“RUH HALİNDEN ÇIKMALI”

“Aykut Kocaman'ın içine düştüğü ruh halinden çıkması lazım. Fenerbahçe taraftarı inandığı bir teknik adam varsa yorumcuların kralını konuşamaz hale getirir. Halbuki taraftar en ağır yorumu yapıyor.”

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