MAÇ SONUCU | Denizlispor Eskişehirspor 0-2

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Denizlispor, en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a evinde 2-0 yenilerek büyük avantaj kaybetti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eskişehirspor, 5’inci dakikada Bruno’nun penaltı golüyle öne geçerken, 20’nci dakikada Semih farkı 2’ye çıkardı. İkinci yarıda çabalar sonucu değiştirmedi, kritik 3 puan Eskişehirspor’un oldu. Denizlispor bu sonuçla 17 puanda kalıp ateş hattından çıkamadı. Eskişehirspor ise 21 puana ulaşarak nefes aldı. Yeşil-sihalı taraftarlar 90 dakika bitiminde teknik direktör Reha Erginer’i istifaya davet etti.

MAÇ SONUCU: Kasımpaşa 2-0 Teleset Mobilya Akhisarspor | Spor Toto Süper Lig 20. hafta Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayan Kasımpaşa, 2-0 galip geldi. İlgili Haberi Oku

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI:

5’inci dakikada konuk Eskişehirspor penaltı golüyle öne geçti. Alperen’in ceza saha içinde Ofoedu’yu düürmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi. Bruno penaltı atışını gole çevirdi: 0-1.

17’nci dakikada sağ kanattan Alperen’in pasıyla buluşan Ziya’nın şutunda top dışarı çıktı.

20’nci dakikada Eskişehirspor rahatladı. Bruno’nun vuruşunda defanstan dönen topu iyi kontrol eden Semih, ceza sahası dışından kaleci Asil’i avladı: 2-0.

46’ncı dakikada Barış’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cenk kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan oyun alanını terk etti.

84’üncü dakikada Barış’ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Mehmet Akyüz’ün kafa vuruşu kaleciden döndü. Savunmanın uzaklaştıramadığı top Kappel’in önünde kaldı. Kappel’in şutu kaleci Kayacan’da kaldı.