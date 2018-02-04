Lider Manchester City, Burnley deplasmanından çıkmadı! Premier Lig maç özetleri izle…

Burnley Manchester City maçını izleyemeyenler maç özetinin izlemek için internetten araştırmalarda bulunuyor. Premier Lig'de 26. hafta devam ederken nefes kesen maçlara sahne oldu. Arsenal Everton maçı 5-1 biterken, Manchester United evinde Huddersfield'i 2-0 yenerek lider City'iye bir adım daha yaklaştı. İşte Premier Lig maç özetleri...

İngiltere Premier Ligi 26. hafta hafta tüm heyecanıyla devam ederken lig lideri Manchester City, Burnley karşısında galip gelemeyerek 1-1 berabere kaldı. Futbolseverler, taraftarlarına şok yaşatan City’nin nefes kesen mücadelesinin maç özetini ve gollerini izlemek istiyor. Burnley Manchester City maç özetini haberimizde bulunan linkten izleyebilirsiniz. Premier Lig'de Manchester City öne geçmesine rağmen skoru koruyamayınca ev sahibi Burnley eşitliği yakaladı ve maçın sonucunu tayin etti. İşte Burnley Manchester City maç özeti izleme linki ve Premier Lig maç özetleri..

BURNLEY MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ İZLE

PREMİER LİG MAÇ ÖZETLERİ İZLE!

Premier Lig’in 26. haftasında Manchester City, Burnley deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü. Maçın gollerini Danilo ve Gudmundsson kaydetti. Manchester City bu sonuç ile, son 3 deplasman maçında da kazanamamış oldu. Maça iyi başlayan taraf Manchester City oldu.

İlk yarıda oyunun ve topun hakimi olan Manchester City, 22. dakikada Danilo’nun kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Zaman zaman rakip kaleyi yoklayan Burnley ilk yarıda skor üretmeyi başaramadı. İkinci yarıda ise topun hakimi Manchester City olsa da Burnley hızlı geliştirdiği hücumlarla Manchester City kalesini yokladı.

82. dakikada sağ bek Lowton’ın ortasında Gudmundsson, Walker’ın arkasından çok iyi hareketlendi ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Maçta başka gol olmazken, Manchester City 69 puanla liderliğini sürdürdü. Burnley ise puanını 36’ya yükseltti ve 7. sırada yer aldı. Manchester City, Crystal Palace ve Liverpool deplasmanlarının ardından Burnley deplasmanından da galibiyet çıkaramamış oldu.