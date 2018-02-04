İngiltere Premier Lig’de müthiş maç! Liverpool 2-2 Tottenham
İngiltere Premier Lig’in 26.haftasında oynanan Liverpool-Tottenham maçı nefesleri kesti… İki takım da galibiyete yaklaştı, uzatma dakikalarında gelen gollerin ardından maç 2-2 sona erdi.
Liverpool, maçın henüz 3.dakikasında Mohamed Salah’ın golüyle öne geçerken, Tottenham, 80. dakikada Wanyama’nın uzaktan attığı harika golle eşitliği sağladı. Mücadelenin 86. dakikasında Harry Kane, kazandıkları penaltıda kaleci Karius’u geçemedi. 90+1. dakikada sahneye çıkan Salah, attığı 2. golle takımını öne geçirdi. Ancak 90+4. dakikada Tottenham bir kez daha penaltı kazandı ve Harry Kane bu sefer hata yapmadı, takımını beraberliğe taşıdı.
Bu skorun ardından Liverpool puanını 51 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu. Tottenham ise yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve 49 puanla 5. sırada kaldı.
Premier Lig’in 27. haftasında Liverpool deplasmanda Southampton ile karşılaşacakken, Tottenham ise evinde Arsenal’i konuk edecek.