Giresunspor’da Metin Diyadin istifa etti

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Metin Diyadin istifa etti.

İstanbulspor’da evinde 90+4’te yediği tek golle mağlup olan Akın Çorap Giresunspor’da maç sonu flaş bir gelişme yaşandı. Alınan mağlubiyet sonra 31 puanla 5.sıraya düşen Karadeniz ekibinde teknik direktör Metin Diyadin istifa ettiğini açıkladı.

Diyadin yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, ”Bundan sonrası için Giresunspor’a başarılar diliyorum. Böyle bir kaç maç kaybettiğiniz zaman doğal olarak beklentilerin altında kalırsınız. Kaldığınız zaman da yapılacak ilk iş teknik adamı ilgilendirir. Ben de kendi adıma gereğini şimdi oyuncularımla paylaştım birazdan da yönetimle paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

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