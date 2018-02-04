Galatasaray’da mayıstaki kongre öncesi lisenin adayı belli oldu

Ocak ayındaki seçimde Dursun Özbek’i destekleyen ancak kaybeden grubun belirlediği yeni aday Ali Galip Yorgancıoğlu. Ancak bu ismin de camiada çok tanınmaması dezavantaj olarak görülüyor.

SÖZCÜ SKOR ÖZEL / Galatasaray’da mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulun çalışmaları şimdiden başladı. Dursun Özbek'in baskın seçiminin ardından başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz'e karşı ‘liseli' üyelerin adayı belli oldu.

Son seçimde Dursun Özbek'e destek veren grubun düşündüğü isim, Galatasaray Lisesi mezunu Ali Galip Yorgancıoğlu. Ocak ayındaki seçimde Özbek'i destekleyen ancak sandıkta büyük şok yaşayarak kaybeden liseli grubun, mayısta kazanmak için yoğun bir çalışma içine girdiği belirtildi.

Özbek’in yeniden adaylığı düşündüğü süreçte liseli grup ile görüşmelerine hız veren Yorgancıoğlu'nun seçim çalışmalarına 1 ay içinde hız vereceği belirtiliyor.

Anadolu Grubu'nda yönetim kurulu üyesi olan ve iş dünyasının tanınmış simaları arasında yer alan Yorgancıoğlu'nun camianın içinde bilinen bir isim olmaması, en büyük dezavantajı olarak görülüyor.

Ahmet Ocaklı, Serdar Eder ve Alper Narman'ın başını çektiği grup ise Yorgancıoğlu'nun kulüp içi siyasette yıpranmamış bir isim olmasını dezavantaj değil avantaj olarak görüyor.

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DİVAN BAŞKANLIĞI İÇİN 3 İSİM

MAyıs ayında yapılacak seçimden önce bir başka başkanlık heyecanı divan kurulu için yaşanacak. Mevcut Başkan İrfan Aktar'ın en büyük rakibi, halen daha yardımcılığını sürdüren Eşref Hamamcıoğlu.

Divan başkanlığını bırakmak istemeyen İrfan Aktar'ın bu defa Hamamcıoğlu'na karşı zorlanabileceği camia içinde şimdiden konuşulmaya başladı. Bu koltuk için üçüncü aday ise Bünyat Balaban olacak.