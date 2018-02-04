Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: ‘Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım…’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Demir Grup Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım, 3 puan verdiğimize mi yanalım, yoksa oyun kalitemize mi? Ben sonuncusu derim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, “Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım, 3 puan verdiğimize mi yanalım, yoksa oyun kalitemize mi? Ben sonuncusu derim” açıklamasında bulundu.

Terim, “Sivasspor’u tebrik ederim. Açıkçası ne mağlubiyeti ne de oyun kalitesinin bu kadar düşük olmasını beklemiyordum. Beni üzen taraf oyun kalitemizin düşük olması. Bir oyun anlayışımız var ama bu maçta bunu sahaya yansıtamadık. Yoksa bu yolda, kaybedeceğiz, berabere kalacağız.

MAÇ SONUCU | Sivasspor 2-1 Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada kazanamayan sarı kırmızılılar liderlik fırsatını kaçırdı. Fatih Terim'in gelişinden sonra 3'te 3 yapan Aslan ligin ikinci yarısındaki ilk mağlubiyetini tattı. İlgili Haberi Oku

Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım, 3 puan verdiğimize mi yanalım, yoksa oyun kalitemize mi? Ben sonuncusu derim. ‘Muslera öyle olmasaydı, öyle verdi de vermedi de’ bunlar değil ama oyun anlayışımız yerinde değildi. Arka arkaya bazen gelir böyle şeyler. Bizim böyle bir oyun tarzımız yok, nasıl oldu? Bazen sizin dışınızda şeyler olur, aksilikler olur. 5 tane pozisyonumuz var, 2-2 olsa da 3-2 de olsa bunları söylerdim. Biz, Galatasaray takımıyız, topun kontrolü bizde olmalı. Sivasspor iyi mücadele etti ve iki topu da iyi değerlendirdiler ve kazandılar” dedi.

‘BÜYÜK BİR AVANTAJ YİTİRDİK’

Hakemlerle ilgili gelen açıklamalar ve Demir Grup Sivasspor maçının hakemi Fırat Aydınus’la ilgili görüşleri sorulan Fatih Terim “Bu maçı kaybetmemizin hakemle bir ilgisi yok” yanıtını verdi. Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini dile getiren Terim, “Büyük bir avantaj yitirdik. Psikolojik, mental bir ortam var ve onu kaçırdık. İnşallah bunu çok çabuk toparlayacağız. Sonuna kadar bu savaş gidecek, mecazi anlamda söylüyorum. Bu çekişme sürecek.” ifadelerini kullandı.