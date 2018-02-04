Galatasaray formasını ilk kez giyen Yuto Nagatomo: ‘Lige alışmam zaman alacak’

Galatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İlk maçımda kaybettiğim için çok mutsuz oldum. Takımla sadece iki gün antrenman yaptım ve ondan sonra ilk 11'de başladım. Tabii ki kolay değil yeni bir lig, yeni bir takım mutlaka bir alışma zamanı olacak" dedi.

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminin son gönünde İtalya’nın Inter takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı defans oyuncusu Yuto Nagatomo, Demir Grup Sivasspor maçında ilk kez 11’de sahaya çıkarken 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Japon savunma oyuncusu, “İlk maçında kaybettiğim için çok mutsuz oldum. İki gün antrenman yaptım takımla ondan sonra ilk 11 başladım. Tabii ki kolay değil yeni bir lig, yeni bir takım mutlaka bir alışma zamanı olacak. Bugün Türkiye liginin ne kadar sert ve mücadele gücü yüksek olduğunu, seviyenin yüksek olduğunu gördüm. Yapmam gereken tek şey antrenmanlarıma devam edip en iyi şekilde hazırlanmak” dedi.

“Sneijder ve Melo ile görüştüm”

Transfer sürecinde Wesley Sneijder ve Felipe Melo ile görüştüğünü anlatan Nagatomo, “Bana mükemmel bir takıma, mükemmel bir camiaya, mükemmel bir taraftar topluluğuna karşı oynayacağımı söylediler. Kesinlikle hiç düşünmeden Galatasaray’a gitmemi söylediler. Ben de bu şekilde geldim” diye konuştu.

“Tek isteğim takıma destek olabilmek”

Kontratıyla ilgili sorularının üzerine Nagatomo, “Mutlaka daha fazla antrenman yapmam lazım. Benim de buraya adapte olmam, alışmam için takım arkadaşlarıma, oyun sistemine alışmam için daha fazla antrenman yapmam lazım. İleri ki günlerde daha iyi olacağım. Benim şöyle bir kişiliğim var; fazla geleceği düşünmüyorum. Yeni katıldım. Tek isteğim takıma destek olabilmek, katkı sağlayabilmek bundan başka bir düşüncem yok” şeklinde konuştu. Nagatomo öğrendiği ilk Türk kelimenin ‘merhaba’ olduğunu söyleyerek takım otobüsüne bindi.

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