Emre çıldırdı! Hakeme küfür etti ve atıldı

Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maça kırmızı kart gören Emre Belözoğlu damga vurdu.

Süper Lig’in 20. haftasında Başakşehir, Konya deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin berabere kaldığı haftada Başakşehir de modaya uydu. Maçın son dakikaları ise nefes kesti. 90+2’de Skubic’in kafa golüyle Konyaspor beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala Emre Belözoğlu hakeme itirazdan sarı kart gördü, kararın ardından Halis Özkahya’ya eliyle tepki göstererek küfür eden kaptan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Emre Belözoğlu maça Türk Hava Kuvvetleri pazubandı ile çıktı Konyaspor'a konuk olan Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, maça Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandı ile çıktı.. İlgili Haberi Oku

Tecrübeli futbolcu böylece haftaya oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü. Emre’nin hakeme küfür ederek atılması sosyal medyada da gündem oldu. Twitter’da Emre’nin küfür ettiği anları paylaşanlar, 1 maçtan daha fazla ceza alması gerektiği fikrinde birleşti. İ

Görüntüler BeinSports’tan alınmıştır…

İŞTE EMRE İÇİN YAPILAN PAYLAŞIMLAR…

Emre Belözoglu ‘na bu kırmızı kart yakışmadı maçın son anlarında.. — Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) 4 Şubat 2018

Halis'in Emre'yi ikinci sarıdan atması halis muhlis Halis haraketi. Yüzüne küfür etti adam, teşekkür etseydin(!) — M.Yasin Çakmak (@NajaLegionis) 4 Şubat 2018

Bir Delikanlı da çıksın desin ki Emre Belözoğlu maçın son dakikasında kırmızı kartı bilerek görmedi desin. Haydi Çıksın Desin. — İrfan (@irfanbstn34) 4 Şubat 2018

Evet görüntü ortada küfür var el kol var emre kaç maç ceza alacak ortada caner örneği de var hadi bakalım pic.twitter.com/waNvrVYKRh — Semtinçocuğu (@beetlekartal) 4 Şubat 2018

Amaaaaa Emre Belözoğlu saha dışında melektir melek !!! — Kadir Çetinçalı (@kadircetincali) 4 Şubat 2018

Emre'nin minimum 5 maç cezası var ama max sınırsız akbiline el koyarlar 1 hafta — Ali Konavić (@akonavic) 4 Şubat 2018

Caner’e verdiğiniz cezayı emre’ye verebilecek misiniz bakalım!! @TFF_Org — Faruk Tinercizade (@tinercifaruk) 4 Şubat 2018

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 1-1 Medipol Başakşehir Küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'den bir puanı son dakika golüyle kurtardı. Ev sahibi ekinin uzatmalarda bir şutu da direkten döndü. İlgili Haberi Oku