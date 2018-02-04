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Emre çıldırdı! Hakeme küfür etti ve atıldı

Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maça kırmızı kart gören Emre Belözoğlu damga vurdu.
18:274 Şubat 2018
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Emre çıldırdı! Hakeme küfür etti ve atıldı

Süper Lig’in 20. haftasında Başakşehir, Konya deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin berabere kaldığı haftada Başakşehir de modaya uydu. Maçın son dakikaları ise nefes kesti. 90+2’de Skubic’in kafa golüyle Konyaspor beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala Emre Belözoğlu hakeme itirazdan sarı kart gördü, kararın ardından Halis Özkahya’ya eliyle tepki göstererek küfür eden kaptan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

04 Şubat 2018 Emre Belözoğlu maça Türk Hava Kuvvetleri pazubandı ile çıktı Konyaspor'a konuk olan Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, maça Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandı ile çıktı.. İlgili Haberi Oku

Tecrübeli futbolcu böylece haftaya oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü. Emre’nin hakeme küfür ederek atılması sosyal medyada da gündem oldu. Twitter’da Emre’nin küfür ettiği anları paylaşanlar, 1 maçtan daha fazla ceza alması gerektiği fikrinde birleşti. İ

Görüntüler BeinSports’tan alınmıştır…

İŞTE EMRE İÇİN YAPILAN PAYLAŞIMLAR…

04 Şubat 2018 MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 1-1 Medipol Başakşehir Küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'den bir puanı son dakika golüyle kurtardı. Ev sahibi ekinin uzatmalarda bir şutu da direkten döndü. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Başakşehir emre belözoğlu halis özkahya konyaspor küfür
Son güncelleme: 20:32 | 04.02.2018
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