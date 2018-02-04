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Emre Belözoğlu maça Türk Hava Kuvvetleri pazubandı ile çıktı

Konyaspor'a konuk olan Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, maça Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandı ile çıktı..
16:434 Şubat 2018
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Emre Belözoğlu maça Türk Hava Kuvvetleri pazubandı ile çıktı

Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak Atiker Konyaspor-Başakşehir maçı öncesi turuncu-lacivertli ekipte kaptan Emre Belözoğlu’nun taktığı kol bandı dikkat çekti.

Tecrübeli futbolcu, Afrin’de savaşan Mehmetçik’e destek olmak amacıyla sahaya Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandı ile çıktı. Pazubandın üzerinde “Askeri güvenli bölgesi girilmez” yazıyordu.

İstanbul Başakşehir’in twitter hesabından paylaştığı Emre Belözoğlu’nun o fotoğrafı sosyal medyada büyük takdir topladı.

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Etiketler
afrin emre belözoğlu pazubandı türk hava kuvvetleri
Son güncelleme: 16:52 | 04.02.2018
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