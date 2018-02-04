Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: ‘Karşınızda Galatasaray var…’
Samet Aybaba, takımı Demir Grup Sivasspor'un konuğu Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Karşınızda Galatasaray var, takımımızın temposu 75'ten sonra biraz düştü. Böyle oyuncularım var diye gurur duyuyorum" dedi.
Sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Demir Grup Sivasspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Aybaba takımını tebrik ederken ilk yarıda oldukça etkili oynadıklarını da ifade etti.
Deneyimli çalıştırıcı, “Oyunun büyük bölümünde baskılı oynadık, özellikle ilk yarı. Savunmada da Gomis’e yakın markaj uyguladık. Tabii futbol bu, başta işler iyi giderse eliniz rahatlıyor” ifadelerini kullandı.
Samet Aybaba, 75’ten sonra biraz düştüklerini de söylerken ”Karşınızda Galatasaray var, takımımızın temposu 75’ten sonra biraz düştü. Böyle oyuncularım var diye gurur duyuyorum. Arkadaşlarımı kutluyorum. Sivasspor sahadaki futboluyla bana inanılmaz keyif vermeye başladı” dedi.
Son güncelleme: 23:33 | 04.02.2018