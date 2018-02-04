Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: ‘Karşınızda Galatasaray var…’

Samet Aybaba, takımı Demir Grup Sivasspor'un konuğu Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Karşınızda Galatasaray var, takımımızın temposu 75'ten sonra biraz düştü. Böyle oyuncularım var diye gurur duyuyorum" dedi.

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