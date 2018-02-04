Cengiz Ünder Roma formasıyla ilk golünü Verona’ya attı! Cengiz Ünder’in golünü izle

Cengiz Ünder Roma formasıyla ilk golünü Verona'ya attı. Roma formasıyla Serie A'da gol atan ilk Türk oyuncu olan Cengiz Ünder, bu golü 43. saniyede kaydetti. Verona Roma maçında takımını öne geçiren Cengiz Ünder'in golü haberimizin içerisinde.

Son 6 yılda atılan, Roma tarihindeki en hızlı golü atmayı başaran Cengiz Ünder takımı Roma’yı Hellas Verona karşısında öne geçirdi. Henüz 1. dakikada Roma formasıyla ilk golünü atan Cengiz Ünder, Verona karşısında takımını öne geçirdi. Verona karşısında maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, mücadelenin 45. saniyesinde Verona ağlarını ceza sahası dışından yaptığı vuruşla sarstı ve Roma formasıyla ilk golünü atmış oldu. Verona Roma maçı özeti yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz

CENGİZ ÜNDER’İN VERONA’YA ATTIĞI GOL İZLE