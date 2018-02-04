Cengiz Ünder, Roma formasıyla ilk golünü attı, tarihe geçti!

Serie A'daki gururumuz Cengiz Ünder, Roma formasıyla ilk golünü Verona'ya attı. Cengiz Ünder'in attığı bu gol, son 6 yılda atılan, Roma tarihindeki en hızlı gol olarak tarihe geçti

İtalya Serie A takımlarından Roma’ya transfer olan milli yıldızımız Cengiz Ünder, Hellas Verona deplasmanında siftah yaptı. Verona karşısında maça ilk 11’de başlayan Cengiz Ünder, mücadelenin 45. saniyesinde Verona ağlarını ceza sahası dışından yaptığı vuruşla sarstı ve Roma formasıyla ilk golünü atmış oldu. Cengiz Ünder’in attığı bu gol, Roma’nın son 6 yılda attığı en hızlı gol olarak tarihe geçti. Milli oyuncu 70’inci dakikada yerini Gerson’a bıraktı.

Öte yandan mücadelenin 51’inci dakikasında Lorenzo Pellegrini kırmızı kartla oyun dışında kalarak Roma’yı 10 kişi bıraktı. Roma karşılaşmayı Cengiz Ünder’in attığı golle 1-0 kazandı.